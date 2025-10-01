Carmen Lence: «El abandono del rural es un problema para todos»

Galicia se enfrenta a una crisis silenciosa que amenaza su futuro: el abandono del rural. A pesar de los avances en rentabilidad y calidad de vida, el campo sigue perdiendo población. El I Observatorio Activistas del Rural, impulsado por el Grupo Lence, ha analizado las fortalezas y retos del sector para evitar que actividades clave para miles de familias desaparezcan por falta de relevo generacional, servicios básicos o políticas públicas adaptadas a sus necesidades. El informe, presentado ayer martes en A Coruña durante el III Foro Activistas por un Futuro Rural, revela una realidad preocupante: el 97% de los encuestados considera que el relevo generacional no está garantizado. Esta es la principal «alarma» para el futuro del rural. Más de la mitad señala como prioridad absoluta asegurar la continuidad de las generaciones jóvenes y cubrir las vacantes laborales. El estudio identifica barreras que dificultan consolidar el rural como entorno de vida y trabajo: carencia de servicios básicos, conectividad deficiente, burocracia excesiva y escaso apoyo institucional.

Carmen Lence, presidenta del Grupo Lence, fue tajante: «El abandono del rural es un problema para todos. Lo vemos en la inflación de los alimentos y en la presión sobre la vivienda en las ciudades». Reclamó políticas que garanticen el relevo generacional: «Si no, en diez años habrá un problema grave de suministro de leche». Para Lence, el primer paso es reconocer el problema y entender por qué las nuevas generaciones no quieren quedarse en el campo por lo que apeló a gestos sencillos como «comprar productos locales». «Los retos no se resolverán desde despachos lejanos, sino con el compromiso de quienes lo habitamos, lo trabajamos y lo defendemos. Del futuro del campo depende la soberanía alimentaria del país».

Aunque nueve de cada diez encuestados consideran el sector agroalimentario como motor estratégico del desarrollo rural, el 91% valora negativamente la adecuación de las políticas públicas. También señalan la legislación laboral como un obstáculo. Dos de cada tres creen que la imagen del rural ha mejorado, pero nueve de cada diez advierten que los niños no lo conocen ni tienen una imagen realista de lo que representa.

En términos generales, tres de cada cuatro encuestados valoran negativamente la situación actual del rural. No obstante, seis de cada diez creen que se está mejor que hace 15 o 20 años, y dos de cada tres auguran que el rural será más atractivo para vivir y trabajar en la próxima década. Tres de cada cuatro recomendarían a un joven emprender en el campo.

Para el 56%, lo más importante es garantizar el relevo generacional y cubrir las vacantes laborales. Le siguen la mejora de infraestructuras, la digitalización y los servicios básicos. Un 63% cree que una vivienda asequible y una mejor calidad de vida atraerían a más habitantes y profesionales, junto con servicios públicos reforzados, conectividad, teletrabajo y una agenda cultural y de ocio.

«Galicia se desangra demográficamente, tiene una población tan envejecida que tiene una tasa vegetativa negativa. Esto implica una enfermedad grave, sin un diagnóstico esto no se puede curar», expuso Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, durante el arranque del acto organizado en A Coruña. «No se trata de ir al rural a pasear el fin de semana con las botas de trekking», ironizó para después dar cuenta de la apuesta de la corporación provincial por el rural, con un esfuerzo que a día de hoy se traduce en más de 116 millones de inversión en pequeños concellos de la provincia frente a los 24 de hace una década. «No se trata solo de hacer discursos, sino también de mostrar que crees en el rural», destacó Formoso tras aludir a la decisión de la Diputación de establecer el «corazón y el cerebro» de la gestión de fondos europeos en A Capela o la oficina de asesoramiento y apoyo a pymes en Pontecesures.

En el acto también intervino la directora xeral de Promoción da Igualdade de la Xunta, María Quintana, quien como «nena do rural» destacó que hablar del rural en la ciudad es un acierto, al tiempo que aludió a las mujeres invisibilizadas en las aldeas. «Hoy tenemos que ayudarles a alzar la voz», ensalzó Quintana.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, destacó el compromiso del Ejecutivo central con una Galicia rural «que no está condenada a desaparecer, sino que avanza, se resiste y se renueva». Como «testigo del abandono progresivo de las aldeas, pero también del esfuerzo hecho para mejorar esos servicios y atraer a emprendedores», concluyó que el rural gallego «ni es memoria ni es pasado, es presente y futuro».