La captura de reinas de velutina se duplica en lo que va de año
REDACCIÓN
Santiago
La Xunta ha duplicado la captura de reinas de avispa velutina en lo que va de año, hasta superar las 230.000, frente a las 113.000 capturadas en 2024.
Estos datos fueron posibles debido a las 18.500 trampas colocadas entre marzo y junio de este año en la totalidad de los ayuntamientos gallegos.
Así lo explicó ayer la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, que informó de que el número de avisos en el teléfono 012 sobre la presencia de esta especie se redujeron en casi un 30% en los dos últimos años en comparación con el periodo 2020-2023 previo a la puesta en marcha del trampeo selectivo.
