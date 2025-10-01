BNG y PSOE ven «presiones» del PP en la moción de censura de Ribeira

BNG y PSdeG denunciaron ayer «artimañas» y «presiones» por parte del PP a los cuatro ediles independientes del concello de Ribeira para lograr su apoyo a una moción de censura para arrebatar la alcaldía al nacionalista Luis Pérez.

El PPdeG llegó a un acuerdo con cuatro de los cinco concejales del Partido Barbanza Independiente (PBBI) para presentar una moción de censura. Esta formación forma parte del tripartito junto a PSOE y BNG que gobierna Ribeira.

El actual alcalde, Luis Pérez, del Bloque, cesó ayer a tres de los cuatro ediles que firman la moción y que formaban parte del gobierno municipal. Además calificó esta operación de «bochornosa»: «responde única y exclusivamente a los intereses partidistas y particulares del PP». Así, denunció que ya en 2023 cuando se conformó el actual gobierno los populares llegaron a proponer «sobornos económicos» al PBBI para que no firmasen el acuerdo con PSOE y BNG.

La líder del Bloque, Ana Pontón, reprochó al PP que esté dispuesto a utilizar «todo tipo de mañas y artimañas» para arrebatar el poder al alcalde nacionalista. «Es una maniobra de reparto de poderes entre bastidores», lamentaron desde el PSdeG de Ribeira. Denunciaron que se trata de un pacto «en la oscuridad» que obedece a «cálculos partidistas».