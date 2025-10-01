Alberto Rodríguez, enfermero: «Además de sanitarios, somos una conexión importante de los pacientes con la sociedad»

Alberto Rodríguez habla de su trabajo con la naturalidad y la pasión de quien entiende la enfermería más allá de lo que un ciudadano puede tener, a priori, en su imaginario. Tras siete años en un centro de salud de Verín y desde hace unos meses en Ourense, es la constatación de que su especialidad, la enfermería Familiar y Comunitaria no se limita a tomar constantes, curar heridas o vacunar. Aunque estas tareas sí forman parte de su día a día, su trabajo también está impregnado de acompañamiento, de escucha y de cercanía con el paciente y su familia. Constata así, de manera transversal, el papel cada vez más relevante que la enfermería tiene dentro del sistema sanitario en general, y en Primaria en particular. Rodríguez describe una profesión que combina la técnica con la humanidad, donde la relación continuada con las personas se convierte en el eje central de su práctica.

«Revisamos enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes, con pruebas programadas que, además de controlar el estado de salud, crean una relación de confianza» apunta Rodríguez, un vínculo que «les permite abrirse más contar cosas que, en un primer momento, tal vez no cuentan», añade.

Dentro de su especialidad, destaca, atienden a las personas «de manera integral y en todas las esferas», eso incluye el trabajo en los centros de salud, pero «salir a la comunidad». De este modo, las charlas de promoción de la salud y prevención son un pilar fundamental de su aportación. Todos conocemos ese mantra sobre que no hay mejor inversión en salud que la prevención, así que «tratamos de darles toda la formación posible que consideramos útil, pero también los escuchamos, para saber qué y demandan y, así, poder dar respuestas a eso que requieren».

Para ello, subraya la importancia de los planes locales de salud, que, precisamente, se fundamentan en «localizar las necesidades de la población de una determinada zona, diagnosticar e intervenir resolviendo sus problemas concretos», ya que factores como la edad o el área geográfica de un determinado grupo determina significativamente sus demandas y cómo atajarlas.

La otra cara de la salud

En esta labor de atención integral, la proximidad entre profesional y paciente se intensifica. «También realizamos visitas a los pacientes en sus domicilios para conocer su entorno, aquellos con los que conviven y poder atajar cuestiones que así lo requieran», apunta. Recuerda de su larga estancia en Verín, cómo, en ocasiones y ante diferentes circunstancias personales, su llamada casi diaria se convertía en la conexión que sus pacientes tenían con su entorno «y agradecen mucho esa presencia» tanto por el cuidado que supone para la salud como desde la perspectiva humana.

Precisamente, con el creciente protagonismo y relevancia que la enfermería está asumiendo dentro de los centros de salud, a Rodríguez, miembro también de la directiva del Colegio de Enfermería de Ourense, le gustaría ver más especialistas en primaria, «que aumente nuestra figura con más plazas».

Alberto y todos los enfermeros de la especialidad Familiar y Comunitaria representan mucho más que una figura sanitaria: son un puente constante entre la salud y la vida cotidiana de las personas. Su compromiso con la sociedad se refleja en cada gesto de acompañamiento, en la escucha atenta y en la prevención que ejercen día a día. Con una visión integral del paciente, que abarca no solo lo clínico, sino también lo humano y lo social, se convierten en aliados imprescindibles para construir comunidades más sanas y cohesionadas.