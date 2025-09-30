Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño

Quienes hayan hecho ya cambio de la ropa de verano por la de otoño, deberán deshacer de nuevo el armario y recuperar prendas más frescas para esta semana. El mes de septiembre se despide con temperaturas más propias de abril y octubre se estrena con registros que rozan los 30 grados, más cálidos incluso que algunos días del verano. Este año el veranillo de San Miguel, una época que comenzó el día 24 de septiembre y alcanza su punto álgido el 29 (este lunes), llega con fuerza y se prolongará durante casi toda esta semana, según las previsiones de MeteoGalicia.

El anticiclón se impone tras un sábado de lluvias y ambiente otoñal en prácticamente toda Galicia, marcado por los coletazos de Gabrielle, un huracán convertido en borrasca. Como tierra de contrastes, Galicia, en apenas 48 horas, recuperó la influencia anticiclónica. Las máximas de ayer lunes son la antesala del tiempo que hará esta semana en Galicia: Lugo se quedó en 20 grados, mientras Ourense alcanzó los 27. En Vigo el termómetro se acercó a los 26 grados y en A Coruña se quedó en 21.

Durante la jornada hoy, el cielo estará despejado con presencia de nubes altas que no impedirán el paso del sol. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, quedando los valores nocturnos entre los 9 grados de Lugo y los 16 de Pontevedra. Pero por el día, el termómetro quedará en prácticamente toda Galicia por encima de los 22 grados. En las ciudades, los valores máximos se moverán entre los 22 grados previstos en Lugo y los 28 a los que se llegará en Ourense. También se mantendrá una tendencia al alza en A Coruña, donde se esperan 23 grados.

El miércoles será, probablemente, el día más cálido de la semana. Ourense se disparará hasta los 30 grados, mientras que Vigo y Pontevedra llegarán a los 27. En el norte, Lugo marcará 25 grados, y Santiago y Ferrol compartirán los 26; mientras que en A Coruña el mercurio llegará a los 24 grados. Un panorama más propio de verano que de una semana de otoño.

El jueves. Galicia continuará bajo el dominio del anticiclón, pero con matices. Aunque las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, las máximas bajarán en el litoral atlántico debido a las nieblas mientras que ascenderán en la Mariña lucense. Por el día, el termómetro llegará a los 29 grados (Ourense) y en el resto de ciudades se moverá entre los 22 grados de Vigo y lo 25 de Lugo. Con estos valores, habrá urbes donde la brecha entre el día y la noche será de hasta 17 grados, como Ourense.