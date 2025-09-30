La tasa turística arranca en A Coruña con el anuncio del sector de llevarla a juicio
La Xunta advierte de que puede funcionar como elemento disuasorio
Enrique carballo
Desde ayer, los clientes de los hoteles y pisos turísticos coruñeses tienen que pagar entre 1 y 2,5 euros por noche por la nueva tasa turística municipal, pero el sector ha llevado al Ayuntamiento a juicio y pide la suspensión. La Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y la consignataria Rubine e Hijos han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la tasa, y pedido al juez que, aún antes de que haya una sentencia, se suspenda el cobro como medida cautelar.
«Hemos llegado al día 29 (en el que se empieza a cobrar la tasa) con todo preparado para tener todo listo», afirma Agustín Collazos, líder de Hospeco, pero «cuando tuvimos el documento oficial y consideramos que no sigue los requisitos que establece la legislación autonómica». De acuerdo con Collazos, también director del Finisterre, han pedido un informe a la Universidade de Santiago de Compostela, y, en base a él, «consideramos que el 60% de ocupación anual en los hoteles» de la ciudad «no conlleva tensión turística» y no justifica la tasa.
El Concello empezará a cobrar 1,5 euros por crucerista a partir del 1 de enero, y el responsable de la consignataria Rubine e Hijos, Luis del Moral, afirma que la Organización Mundial del Turismo considera «excursionistas», y no turistas, a los pasajeros, que en su mayoría «no pasan la noche en la ciudad».
Tras recibir una pregunta este lunes por el recurso, el portavoz municipal, José Manuel Lage, no entró a valorarlo, pero sostuvo que la mayor parte de los coruñeses valora que se implante una tasa turística y que pueda contribuir a sostener los servicios públicos.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que, cuando ayuntamientos como el de Santiago y A Coruña empezaron a defender la implantación de una tasa turística tenía reservas hacia el «mensaje» que se lanzaba y agregó que «sigue pensando» que hay que «tener mucho cuidado» con estas decisiones. «Hay el riesgo de trasladar la imagen de que el problema es que vienen demasiado turismo y que esto podría ser algún tipo de elemento disuasorio», censuró.
