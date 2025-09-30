El Sergas convoca casi 400 plazas por oposición para personal sanitario y de gestión y servicios

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este martes la convocatoria de 378 plazas por oposición para ingresar en las distintas categorías del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para personal sanitario, así como de gestión y servicios titulado y colegiado.

En concreto, para el personal sanitario colegiado se ofertan 121 plazas en la categoría de médico de urgencias hospitalarias --nueve de ellas para el turno de incapacidad-- y ocho como médico sanitario del 061.

Por otro lado, para los titulados en salud, 27 fisioterapeutas, cinco logopedas y 11 terapeutas ocupacionales. Mientras que en el sector de gestión y servicios, se ofrecen siete puestos en la categoría de calefactores, 15 de conductor, 11 de electricista, ocho de fontanero, cinco de mecánico, 17 de telefonista, seis para lavandería, 11 plancha, 15 cocineros y 111 puestos de ayudante de cocina.

Así, quienes deseen participar en el proceso de selección deberán completar una única solicitud de participación por categoría a través de la Oficina Virtual Profesional de Fides y el plazo de inscripción comienza este miércoles y finaliza el 14 de noviembre de 2025.