Realizan pintadas racistas junto a una mezquita en Lugo

Las inmediaciones de la mezquita As-Salam, situada en la zona norte de la ciudad de Lugo, han sido objeto de pintadas insultantes y símbolos de inspiración nazi. En la madrugada del lunes aparecieron pintadas frases en las que se podía leer «moros de mierda», realizadas durante la noche en una fachada próxima de la calle Túnel de Oural.

Se trata del primer ataque de estas características del que se tiene constancia en la zona. De hecho, en el barrio existe una amplia comunidad islámica, «totalmente integrada», como indican desde el colectivo, que vive en paz con todos sus vecinos. Afirman no sentir miedo, ya que además de ser la primera vez que se produce un suceso así, no existen razones para enturbiar una relación que es buena con el resto de residentes da zona, informa Europa Press.

El episodio se suma a otros incidentes dirigidos contra el PSOE en la misma ciudad. En los últimos días, la sede socialista fue objeto de dos actos vandálicos, ambos con mensajes de odio y referencias de extrema derecha. En uno la pintada rezaba «Perros, Vox es la solución», evidenciando un clima de tensión que inquieta a vecinos y a representantes políticos. Las autoridades locales condenan los actos, que ven una amenaza contra la convivencia y la tolerancia y mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables.