Greenpeace exige a la Xunta que actualice los datos del inventario forestal
REDACCIÓN
Greenpeace ha exigido transparencia a la Xunta y le ha pedido que publique los datos del Inventario Forestal Continuo de Galicia de 2024, denunciando el «sospechoso silencio administrativo» del Ejecutivo autonómico al respecto. En un comunicado, explican que los datos ya fueron presentados «mucho antes del verano» a la Consellería de Medio Rural por parte de la universidades de Santiago de Compostela y la de Vigo.
«La información que inexplicablemente esconde el Gobierno gallego tiene que ser pública, la hemos pagado la ciudadanía. Más que una falta de transparencia, que lo es, parece un ejercicio de despotismo de libro. Nos preguntamos si lo que están intentando es ocultar su fracaso, especialmente en lo relativo al incremento de superficie ocupada por el eucalipto, a pesar de existir una moratoria a las nuevas plantaciones decretada en 2021. Vemos una enorme falta de interés de la Consellería de Medio Rural en hacer cumplir la ley «, declaró el portavoz de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos.
Apuntan también que, pese a la actual moratoria en vigor, que expira el próximo 31 de diciembre de 2025, «el incremento de la superficie ocupada por el eucalipto ha seguido una tendencia ascendente».
