Los gallegos que se autoprohíben jugar suben un 8% en seis años

Desde hace dos años, Galicia cuenta con una legislación específica sobre el juego que intenta buscar, según la exposición de motivos, el equilibrio entre «las medidas necesarias que permitan que la población gallega juegue sin problema» y garantizar «los colectivos vulnerables reduzcan la probabilidad de desarrollar un problema o recaer en el mismo». La normativa alude en concreto a «patrones de juego» que se mantengan «dentro de unos límites de tiempo y dinero invertidos asequibles, en equilibrio con las demás actividades de la vida diaria y que no generen problemas asociados». No obstante, no todas las personas se ven capaces de lograr mantenerse dentro de ese perfil y, para evitarse a sí mismos, o a sus familias, problemas mayores, también de índole económica, se autoexilian de casinos, bingos y establecimientos de apuestas mediante la inscripción en el Rexistro de Prohibidos de Galicia.

Como explica en su web la Consellería de Facenda, cualquier ciudadano que desee que le prohíban la entrada a un local de juego, puede solicitar de la Xunta la inscripción en el «Rexistro de persoas excluídas de acceso ao xogo de Galicia» simplemente cubriendo la correspondiente solicitud en un formulario normalizado. Según los datos más recientes que maneja la Administración autonómica, ya ascienden a 1.730 quienes se decidieron a dar ese paso, una cifra que supone un 8,4% más que la de quienes tomaban la misma decisión un sexenio atrás.

Implicaciones

¿Qué supone en la práctica formar parte de esa lista? En la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Derechos Sociales explican que la prohibición de acceso se aplicaría en bingos, casinos, establecimientos de apuestas (para apuestas mayores de 20 euros) yen salones de juego cuando otorguen premios de más de 15.000 euros o permitan apuestas de más de 20 euros, aunque dentro de un año sin ningún matiz.

El registro gallego solo limita el acceso a establecimientos. El juego en internet está regulado por un registro estatal, en el que figuran unos 2.700 gallegos. Precisamente el juego presencial ha caído en picado en desde 2018, con datos de la Encuesta Edades, elaborada por el Plan Nacional sobre Drogas, en la población de entre 15 y 64 años. Según ese análisis, la prevalencia se redujo a la mitad en Galicia entre el sondeo de 2018, en el que tres cada cuatro gallegos (un 74,7 por ciento) manifestaban haber participado en juegos de azar de tipo presencial, y el de 2024, cuando admite esa conducta en el último año un 37%. Además, ese dato sitúa a Galicia a la cola del Estado, donde la media roza el 53%.

Juego en la adolescencia

Entre los adolescentes, cuya conducta examina el Ministerio de Sanidad en otra encuesta específica, para estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 18 años, también ha caído la prevalencia de juego presencial entre 2019 y 2023, aunque sigue afectando a casi uno de cada diez encuestados. De forma paralela se ha duplicado el juego a través de internet, desde el 1,9 por ciento al 3,6 por ciento.

Según el último estudio de las conductas de riesgo de Galicia, de la Consellería de Sanidade, correspondiente al año 2023, que pasa revista a la población a partir de 16 años de edad, un 53 por ciento de los gallegos afirman haber destinado dinero a juegos de azar, desde lotería a apuestas por internet, pero también a tragaperras. El perfil de usuario es sobre todo masculino (61 por ciento frente a 46 por ciento) y en el grupo de edad que va de 45 a 64 anos (62%).

Jugar no implica automáticamente un juego patológico. Sin embargo, en 2023, último año del que ofrece datos la Administración gallega, un total de 213 personas estaban a tratamiento en alguna de las unidades de desintoxicación financiadas en Galicia por fondos de la Xunta por juego o ludopatía.