Un cuidador para Guille: la promesa sin cumplir que le impide ir al instituto

El accidente ocurrió en una carretera de Noia. El coche conducido por su hermano se salió de la calzada y colisionó contra otro vehículo estacionado y un poste. Diego, de 24 años, falleció en el acto; Guille sobrevivió, pero con una discapacidad del 88%. Desde esa Nochebuena de 2023, su vida es una reconstrucción lenta, y ahora, incompleta porque no puede volver al instituto para seguir con su formación. No porque no quiera, sino porque no tiene un cuidador a tiempo completo, tal y como había garantizado la Consellería de Educación a la familia el pasado 23 de junio para el arranque de este curso.

«Nadie debería estar peleando por esto. A mí, si decido no llevar a mi hijo al colegio, me abren un expediente, pero si la Administración es la que no cumple, aquí no pasa nada y no se toman medidas. Le están privando de su educación; eso es inadmisible», cuestiona Francisco Mayo, padre del joven de 15 años, pendiente desde el pasado día 8, cuando comenzaron las clases, de un profesional que le acompañe durante toda la jornada escolar.

Tras las protestas de familiares y vecinos a lo largo de este mes —la última, este domingo en Rianxo—, el departamento dirigido por Román Rodríguez confirmó ayer a este periódico que se trabaja «desde el primer momento» para incorporar un cuidador a tiempo completo en el instituto.

«Actualmente, el centro cuenta con un cuidador compartido y se están realizando los trámites administrativos pertinentes para incorporar a una segunda persona en los próximos días. Esperamos hacerlo esta semana», explican desde Educación, al tiempo que defienden que «no se trata de un problema de falta de voluntad, sino de trámites administrativos».

Doble víctima: de tráfico y de los plazos de la administración

La historia de Guille, de 15 años, es la de una víctima doble: del tráfico y de los plazos de la administración. La familia lamenta que la Consellería de Educación, más de 20 días después del comienzo de las clases y tres meses después de confirmar el personal de apoyo con el que contaría el joven, todavía no haya resuelto el papeleo para asignar a ese cuidador a tiempo completo. La solución ha sido un acompañamiento durante dos horas, ya que el resto de la jornada, este profesional tiene que desplazarse a otro centro próximo para prestar el mismo servicio a otro menor.

«Él tiene un comunicador y puede comunicarse, pero el cuidador es sus pies y sus manos para ir al baño, asearse o comer», relata el padre de Guille. Desde que la propia inspectora de Educación mantuvo una reunión el miércoles día 17 con la familia y el equipo directivo, del IES Campo de San Alberto de Noia, para garantizarles que el lunes 22 estaría ya el cuidador a tiempo completo, no tuvieron más noticias de la Consellería de Educación.

«Llegó ese día 22, y de nuevo dos horas de cuidador. Los primeros días estuve yo acompañando a la cuidadora para explicarle el día a día, pero al ver que no llegó la asistencia para toda la jornada escolar, decidí no dejarlo más hasta que se solucionase la situación», lamenta Francisco, que desde que comenzó el curso promovió varias movilizaciones en protesta por esta falta de atención individualizada. «No se puede hablar de inclusión si no hay medios. Nadie debería estar peleando por esto», cuestiona Francisco, al tiempo que denuncia los «recortes» en Educación.

Tras meses de lucha entre tubos y monitores en la UCI del Clínico de Santiago, seguido de una rehabilitación intensa en Vigo, Guille estaba preparado para retomar su vida, aunque marcada por un grado de discapacidad del 88%. Su reincorporación al instituto estaba prevista con todas las garantías: un cuidador a jornada completa, tal y como había comprometido la Consellería de Educación. Pero el joven y su familia se encontraron con un cuidador que solo podía atenderle dos horas al día. «Se trata de un parche, porque con eso no se puede atender las necesidades de mi león, ni tampoco las del otro adolescente, Mauro, ya que este cuidador el año pasado lo acompañaba a jornada completa y este curso tiene que repartirse en dos centros», relata el padre de Guille, que lamenta que la Consellería de Educación los trate como «meros números», «sean contados o muchos los casos» en esta misma situación.

«Mi hijo no es un número. Vamos a luchar por sus derechos, que tenga una educación. Si no se soluciona esto, seguiremos con movilizaciones todos los jueves, por Guille y por todos los escolares con necesidades especiales para que tengan recursos dignos», aseguraba ayer por la mañana, horas antes de que desde el propio instituto le confirmasen que hoy mismo estaría ya el cuidador a tiempo completo: «Hasta que no lo vea, no lo creo».

La ola de solidaridad con Guille no solo recorrió las calles de muchos municipios de A Coruña, sino que también llegó al Parlamento gallego. El diputado socialista Aitor Bouza puso en O Hórreo nombre y rostro a una carencia que no es nueva, pero que esta vez tiene urgencia. Porque Guille y los escolares en esta situación, advierten sus familiares, no pueden esperar. «Cada día sin cuidador es un día perdido en su derecho a aprender, a convivir, a vivir», censura Francisco.

Cerca de mil cuidadores en Galicia

Desde la Consellería de Educación, destacan que este curso habrá cerca de mil cuidadores en los centros educativos gallegos, el doble que en 2008/09 —entonces eran 463—. Galicia , añaden desde el departamento que dirige Román Rodríguez, lidera en inclusión educativa, con un 93,3% del alumnado con con necesidades educativas especiales (NEE) escolarizado en centros ordinarios, frente al 85,2% estatal.

Cita además que la comunidad cuenta con 5.000 profesionales dedicados a la atención a la diversidad, de los que 3.000 son especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, el doble que hace 15 años.