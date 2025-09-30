RAC

Un cuidador para Guille: la promesa sin cumplir que le impide ir al instituto

Protesta en Rianxo y en otras localidades para exigir un cuidador a tiempo completo para este joven de Noia con una discapacidad del 88% tras un accidente de tráfico ocurrido en la Nochebuena de 2023 en el que falleció su hermano. Guille sobrevivió, pero su vida es una reconstrucción lenta, y ahora, incompleta porque no puede volver al instituto para seguir con su formación. No porque no quiera, sino porque no tiene un cuidador a tiempo completo, tal y como había garantizado la Consellería de Educación a la familia el pasado 23 de junio para el arranque de este curso. Más información.