La Xunta amplía el plazo para pedir las ayudas por los incendios hasta el 30 de octubre
De este modo, también podrán solicitarlas las personas afectadas por los fuegos de septiembre | Hasta ahora se han abonado ayudas por un importe de 1,7 millones, la mayoría destinadas a viviendas
La Xunta de Galicia ha acordado ampliar el plazo para que las personas afectadas por los incendios puedan pedir las ayudas para resarcir los daños causados por el fuego hasta el próximo 30 de octubre.
Esta decisión, explicó el presidente gallego, Alfonso Rueda, se tomó por dos motivos: por un lado, para dar tiempo suficiente a las personas afectadas por los incendios del mes de agosto --que en muchos casos tienen que reunir documentación-- y, por el otro, para que también puedan pedirlas las afectadas por los de septiembre sin necesidad de una nueva orden. En todo caso, si a este último grupo le hiciese falta "un plazo mayor", indicó, "no habría ningún problema en concederlo".
Muchas de las ayudas, explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "ya están abonadas". Habló así de 19 ayudas pagadas para la reconstrucción de viviendas, la mayoría de ellas de residencia habitual y algunas segundas residencias; 4 ayudas relativas a daños en negocios y 13 ayudas en territorios de ordenación cinegética. Por lo de ahora, estas ayudas suman un total de 1,7 millones de euros, la mayoría (1,4) relacionadas con las viviendas. Quedan por acometerse los pagos de las ayudas relacionadas con la Consellería de Medio Rural.
