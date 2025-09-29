El Supremo condena a Renfe por vulnerar el derecho de huelga del sindicato CGT en Galicia

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a Renfe por haber vulnerado el derecho de huelga del sindicato ferroviario de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la comunidad gallega.

El Supremo ha desestimado el recurso de casación que presentó Renfe al fallo de la sala de lo social del alto tribunal gallego que consideró probado que la operadora había vulnerado el derecho a huelga el 7 de noviembre de 2022 al poner en circulación dos trenes en doble composición que de forma habitual circulan con una sola composición entre A Coruña y Vigo Guixar.

Con esos convoyes, Renfe ofertó 360 plazas en cada servicio en lugar de 180, según recoge la sentencia que ha facilitado el sindicato.

CGT considera que esta sentencia establece jurisprudencia para evitar la vulneración de huelga en el futuro al impedir que las empresas ferroviarias puedan ofertar en los trenes establecidos como servicios mínimos más plazas de las que habitualmente ofertan en días similares a los de la huelga.

El recurso formulado por Renfe ante el Supremo se articulaba en solicitar la revisión de los hechos probados y denunciar infracciones de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

Tanto el sindicato como el Ministerio Fiscal, que fue parte en el proceso de instancia, impugnaron el recurso de la operadora y la Fiscalía del Supremo interesó que fuese desestimado.

El TS explica en su resolución que Renfe no cita documento alguno que evidencie "un patente y claro error" del órgano judicial de instancia y recuerda que no puede admitirse una supresión de hechos considerados probados por la sentencia recurrida "con el nada útil argumento de que los hechos que se pretende suprimir no han quedado probados".

El Supremo también confirma que lo expuesto por el TSXG en cuanto que la empresa ha hecho "un uso abusivo de su potestad organizativa para atender los servicios mínimos, no empleando significativamente más trabajadores de los habituales, sino doblando la composición de los trenes autorizados", lo que excedía del 65 % autorizado administrativamente.

Con esta actitud, sostiene el TS, "no solo se burlaban las medidas establecidas por la autoridad administrativa para garantizar los servicios esenciales", sino también "se diluían los efectos de la huelga disminuyendo sus consecuencias para la ciudadanía y provocando un menor impacto social, lo que afectó, decisivamente, al pleno y correcto ejercicio del derecho de huelga".

Renfe también entendía que no concurría ningún requisito para indemnizar al sindicato en 7.501 euros por daños y perjuicios como falló el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero el Supremo considera que esa sentencia "acertó plenamente en la estimación de la reparación indemnizatoria y de su cuantía".

Además, tanto Renfe Viajeros como Renfe Operadora, que recurrieron el fallo del TSXG, deberán abonar 1.800 euros de las costas.