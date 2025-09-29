El PP ve un «boicot» en los dos recursos al Constitucional

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, calificó ayer de «boicot» a Galicia por parte del Gobierno central al recurrir ante el Constitucional la regulación de la dependencia y la repotenciación de los parques eólicos.

«Un boicot más del Gobierno de España a Galicia, en la misma línea de siempre. Absolutamente incompresible porque son dos temas muy importantes para los gallegos», aseguró la número dos del PPdeG en una entrevista en la Radio Galega.

Todo ello después de que el Consejo de Ministros aprobase interponer un recursos de inconstitucionalidad contra dos preceptos relevantes de la ley gallega de medidas fiscales y administrativas que acompañó a la ley de presupuestos autonómicos de 2024. Estos son los relativos a la regulación de parques eólicos y la equiparación del grado de discapacidad y dependencia.