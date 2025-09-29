Lagunas sobre quién remedia el radón

El Laboratorio del Radón de Galicia, de la Universidade de Santiago, constata un incremento del 30%-40% en la demanda de mediciones, especialmente por parte de grandes empleadores con numerosos trabajadores a su cargo. La normativa obliga a medir radón en todos los puestos de trabajo en plantas bajas, pero la previsión real de controles está aún muy lejos de lo exigido, advierte el catedrático y director del laboratorio, Alberto Ruano.

Los plazos legales fijan la colocación de detectores entre el 1 de octubre y el 28 de febrero, con tres meses de exposición. Si las concentraciones superan los 300 bequerelios, las empresas disponen de hasta un año para realizar la remediación y volver a comprobar la eficacia de la intervención. Por encima de 1.000 bequerelios, el tiempo se reduce y es necesario recurrir a una unidad técnica de protección radiológica.

Ruano alerta de que, mientras la medición está regulada y solo pueden realizarla laboratorios acreditados, la remediación de niveles elevados de gas radón carece de un marco normativo en España. «No está regulado quién puede acometerla ni con qué formación, lo que genera inseguridad entre ciudadanos y empresas», señala. Actualmente, afectados recurren a constructoras, vendedores de soluciones antihumedad o albañiles, sin garantía de que las obras sean las adecuadas ni de que tengan un coste razonable.

El experto subraya la necesidad de crear un «ecosistema de profesionales cualificados» en la mitigación del radón, como ya existe en otros países. Además, insiste en que es imprescindible separar la labor de medición de la de remediación para evitar conflictos de interés, y recuerda que siempre se debe recurrir a laboratorios acreditados, ya que medir con entidades no homologadas «es como no medir».

Mucho se habla sobre la presencia de radón, especialmente en Galicia, donde más del 90% de sus municipios están incluidos en la Zona II del mapa del radón elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Esto significa que todos esos territorios se consideran de actuación en el marco de las medidas que implican la medición obligatoria en los lugares de trabajo.

El radón es un gas natural, incoloro e inodoro, que se genera por la desintegración del uranio en el subsuelo. Su peligrosidad no está en su origen, sino en su capacidad de infiltrarse en edificios. El radón tiende a concentrarse en sótanos, plantas bajas e inmuebles mal ventiladas. Las construcciones antiguas o mal aisladas son especialmente vulnerables.

La Instrucción IS-47 del CSN establece también las directrices para la medición en los centros de trabajo y obliga a medir la concentración de radón durante un periodo mínimo de tres meses, preferiblemente entre octubre y mayo, o a lo largo de todo el año si no hay cierres vacacionales.

Solo tres municipios libres

La comunidad se convierte así en la más afectada por esta medida, que tiene como objetivo proteger la salud frente a este gas natural, invisible y potencialmente mortal. De hecho, solo tres municipios de todo el territorio gallego están libres de él.

El catedrático advierte de prácticas irregulares en el sector. Algunas empresas realizan mediciones para después ofrecer la propia remediación, lo que genera un evidente conflicto de intereses. Esa es precisamente, la razón de separar la medición de la remediación.

Además, han detectado compañías que anuncian falsamente trabajar con laboratorios acreditados o que ni siquiera cuentan con acreditación, lo que invalida cualquier resultado. «Medir con un laboratorio no acreditado es como no medir», insiste Ruano, que subraya la necesidad de crear un «ecosistema de profesionales cualificados» en la mitigación del radón, como existe en otros países. Recuerda que siempre se debe separar la labor de medición de la de remediación y que solo la verificación posterior de un laboratorio acreditado garantiza que la intervención fue efectiva.