Extinguido el incendio forestal de Pantón, en Lugo, tras calcinar 1.805 hectáreas
Parte de las llamas afectaron también al concello de Sober
E. P.
La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal del concello lucense de Pantón, parroquia de Pombeiro, que finalmente ha calcinado 1.805 hectáreas.
Según ha informado el departamento autonómico, el fuego ha quedado extinguido a las 17.39 horas de este lunes tras haberse iniciado el pasado 18 de septiembre a las 14.16 horas.
Las llamas quemaron una superficie de 1.805 hectáreas, parte de ellas en el concello de Sober, de las cuales 1.517 son arboladas y las 288 restantes, rasas.
Para su extinción, la Xunta movilizó a un total de 25 técnicos, 273 agentes, 327 brigadas, 175 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones. También colaboraron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La Consellería recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.
