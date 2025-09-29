«No es droga»: la reacción en bloque al veto a las bebidas energéticas

La Lei de Protección da Saúde das Persoas Menores e Prevención das Conductas Adictivas que acaba de entrar en el Parlamento para su aprobación busca como grandes objetivos, tal como indica su título, prevenir los riesgos asociados a los menores por el consumo de tabaco, alcohol y, como novedosa restricción, también de bebidas energéticas, que se prohíben totalmente para quienes no tengan 18 o más años de edad. Esta limitación ha generado una reacción en bloque de los supermercados, las grandes cadenas de distribución o los fabricantes de bebidas energéticas contra la Xunta. Su grito es coincidente y unánime: «no son droga» y la prohibición de su consumo es «absolutamente desproporcionada». Con esta sentencia está de acuerdo hasta la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Las alegaciones contra la regulación de las bebidas energéticas, que la Xunta ha recogido durante la fase de participación pública del proyecto de ley, suman cientos de páginas que incluyen informes específicos de reputados bufetes de abogados. Pocas veces un texto legal ha suscitado semejante volumen de reacciones con la finalidad de intentar dejar sin efecto una regulación que pretende introducir el Gobierno gallego, en este caso, además, de forma pionera en España.

Los argumentos empleados son parecidos y, a veces, hasta los mismos. No son adictivas y tampoco hay evidencia científica que lo apoye, no se puede equiparar ni a drogas legales ni ilegales y además si fueran perjudiciales, ni Europa ni España permitirían su fabricación, distribución, venta y consumo. Eso sin contar que estas bebidas no tienen restricciones ni en otras comunidades autónomas ni en otros países de la UE.

Entre quienes firman las alegaciones están la Asociación de Fabricantes de Bebidas Refrescantes, Power Drinks, la Asociación Grandes de España de Distribución, Mercadona, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, Energy Drinks, Monster, La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, la patronal de bebidas suaves de Europa (Unesda), la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas o la propia CEG.

"Alimentos seguros y reconocidos"

«Se cataloga y equipara a las bebidas energéticas con sustancias psicoactivas, cuando no lo son. Se las equipara a drogas, cuando son alimentos reconocidos y seguros. Y se asume que son adictivas, cuando no existe evidencia alguna de ello. No existe, ni se aporta, evidencia sobre el riesgo que se pretende prevenir. Y a pesar de ello, se opta por establecer en relación con las bebidas energéticas la restricción más limitante posible (la prohibición) de entre todas las alternativas existentes», se recoge en e l paquete de alegaciones de una empresa fabricante.

«No se conoce por parte de esta asociación ninguna medida restrictiva de este tenor en otros países de la Unión Europea, pese a que igualmente otras autoridades de distintos estados europeos han entrado a valorar esta cuestión», indica una de las asociaciones que aglutina a los supermercados.

«La norma entra a regular las bebidas alcohólicas, el tabaco, el cannabis y el juego; productos que generan adicción y que incluso pueden llegar a ser tratadas médica y farmacológicamente por el impacto negativo científicamente probado que generan. En este contexto, se ha incluido a las bebidas energéticas dentro del ámbito objetivo de aplicación de la norma cuyo propósito es regular conductas adictivas, equiparando dichos alimentos a las drogas, lo cual resulta del todo desproporcionado tratándose de un alimento evaluado por las autoridades y totalmente seguro», sostiene otra.

Muchas, por no decir todas, de las alegaciones presentadas contra el proyecto de ley son asumidas por la patronal gallega, entre ellas la de que no existe una evidencia científica de que generen adicción y que eso provoca, al restringir su venta y consumo, indudables consecuencias sobre el consumidor e induce a la confusión. Eso sin contar que rompe con la unidad de comercio, porque en el resto de España operan con normalidad.