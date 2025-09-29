El furor por las piscinas lleva a que se superen ya las 44.700 en Galicia

Galicia, que siempre presumió de ser el país de los mil ríos, se ha convertido ahora también en un país con miles de piscinas. Ya superan las 44.700 en la comunidad. En solo tres años se han construido 4.436 nuevas, lo que supone que cada día aparecen cuatro piscinas nuevas. Y esto se produce en un contexto en el que los episodios de sequía son cada vez más frecuentes. De hecho, a pesar de las lluvias de las últimas semanas, la Xunta mantiene la prealerta por escasez de agua en 28 municipios de Pontevedra y de A Coruña.

Esto se debe a que el caudal de los ríos en estas zonas sigue por debajo de valores normales desde el mes de julio debido a la ausencia de lluvias y a la evaporación de agua por el calor, así como, en algunos casos, al aumento de población en los concellos más turísticos.

Y es que a veranos más secos y más calurosos, menos agua, pero también más necesidad de refrescarse por parte de los ciudadanos. Y de ahí que el número de piscinas en Galicia no deje de crecer. Según datos del Catastro, en 2022 rondaban las 40.356 y ahora ya se contabilizan 44.792.

En los dos últimos años se intensificó además la instalación de piscinas en Galicia pues el crecimiento que experimentaron tanto en 2024 como en 2025 duplicó el aumento registrado en 2023.

El furor por darse un chapuzón ha elevado el número de albercas hasta tal punto que ya hay una por cada 60 gallegos.

Gráfico de piscinas en Galicia / Simón Espinosa

«Estas piscinas no se deben de llenar en verano, aunque el control para evitarlo es muy complicado», explica Javier Cancela, profesor de Enxeñería Agroforestal de la Universidade de Santiago y experto en sequía.

Aunque se plantea «si tiene sentido hacer una infraestructura para disfrutarla solo dos meses en verano», advierte que si los propietarios se aseguran de llenarla antes del verano y se mantiene en buenas condiciones «no consumen recursos en exceso y no deberían ser un problema». Aún así, llama a la concienciación para hacer un uso racional del agua.

El problema no es solo la cantidad de agua que se necesita para llenarlas o mantenerlas, sino el gasto energético, puesto que la depuración supone un consumo eléctrico. El mantenimiento anual se estima entre 500 y 1.000 euros.

En Galicia hay 42.821 piscinas al aire libre y otras 1.971 que están cubiertas, según los datos catastrales. Y Pontevedra acapara el 40 por ciento de las albercas de la comunidad autónoma, con casi 19.300. Mientras en A Coruña hay registradas 14.604, Ourense cuenta con 6.970 y Lugo solo tiene 3.900.

Por concellos Vigo se sitúa a la cabeza, con 2.695 piscinas al aire libre. El segundo puesto es para Oleiros, en A Coruña, con 1.912, mientras que Nigrán (1.389) o Pontevedra (1.027) se sitúan también por encima del millar.

Les siguen Ourense (951), Gondomar (879), Lugo (833), Tomiño (824) o Santiago de Compostela (793).

Y construir una piscina no es barato. Suelen costar alrededor de 700 euros el metro cuadrado, así que el precio medio de una piscina ronda los 14.000 euros. A lo que hay que sumar otros costes como tasas municipales, el proyecto de construcción y la licencia de obras que rondarán unos 2.000 euros más. Y además estas infraestructuras tributan en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).