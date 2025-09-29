El BNG denuncia la «agenda oculta» de la Xunta para «especular con el litoral»

El viceportavoz del BNG en el Parlamento y responsable de Medio Ambiente, Luís Bará, denunció ayer la «agenda oculta» del Gobierno de Alfonso Rueda para «especular con el litoral» una vez que la Xunta ha asumido las competencias en este ámbito.

Una «agenda oculta» que, tal y como advirtió el diputado nacionalista, «lleva pareja una mayor presión urbanística, turística y de actividades extractivas como la eólica marina». En este contexto, señaló que «la prioridad número uno del PP de Rueda para el litoral es la privatización de los bienes culturales de la costa, un auténtico pelotazo para favorecer a determinadas empresas amigas».

«La verdadera agenda de Rueda para el litoral es la especulación en relación con los bienes del patrimonio cultural, la intensificación de la presión urbanística, la falta de previsión en relación al cambio climático, y la desatención con respecto a las actividades económicas tradicionales, como el marisqueo, la pesca sostenible y la acuicultura extensiva», sostuvo.

En contraposición, anunció que el BNG presentará una propuesta «integral y ambiciosa» en un encuentro que se celebrará el próximo miércoles en Cangas bajo a título ‘O noso mar, o noso futuro’ y al que asistirán alcaldes y otros cargos institucionales del BNG.

En concreto, el BNG detalló en una nota de prensa que esta agenda incluirá, entre otras medidas, que Galicia asuma todas las competencias en relación con el mar y la costa, centros de investigación oceanográfica, capitanías marítimas que dependen de la Dirección General de Mariña Mercante o servicios meteorológicos.

La coparticipación de los ayuntamientos en la gestión del litoral, el incremento de inversiones en saneamiento o el blindaje de las actividades económicas de la pesca y marisqueo y del complejo mar-industria son otras de las medidas que incluye la propuesta.