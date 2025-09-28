Vandalizan de nuevo con pintadas la sede del PSOE de Lugo
REDACCIÓN
La sede del PSOE de Lugo fue de nuevo ayer objeto de otro acto vandálico, con varias pintadas con mensajes que apelan a la ultraderecha, unos hechos que los socialistas condenaron, al tiempo que alertan de una «escalada de violencia política».
De este modo, en un comunicado, el PSOE provincial de Lugo denuncia con «absoluta rotundidad» este nuevo ataque, registrado pocos días después de la anterior pintada que apareció en el edificio.
Según indican, en esta ocasión, los autores extendieron las pintadas también a los bajos comerciales situados al lado de la sede, lo que provoca un «perjuicio directo» a los vecinos y supone un «salto cualitativo en la gravedad de los hechos».
El PSOE denuncia que las nuevas inscripciones muestran un contenido «mucho más grave» que el de la semana pasada, con mensajes que apelan abiertamente al «fascismo y a la ultraderecha». «Vox es la salvación», «Vota Vox 2027», «Perros» o «Falange», indican las pintadas que, según el PSOE, «se convierten en un ataque directo a la democracia y en un nuevo intento deliberado de sembrar el odio, intimidación y división social».
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- Una prueba con opciones de respuesta absurdas: «Violencia de género es jugar a la lotería»
- Los centros deberán abrir sus puertas con servicios mínimos durante la huelga de profesorado de este jueves en Galicia
- Unos 200 bomberos de la Xunta pueden pedir la jubilación anticipada
- Este es el test de 30 preguntas con opciones de chiste (y algo ofensivas) al que se enfrentaron los opositores de Cangas
- El examen teórico de conducir se actualiza: «Ya no vale memorizar»
- Muere Pablo Permuy, concejal socialista del Concello de Lugo
- La soledad acompañada de los gallegos