Vandalizan de nuevo con pintadas la sede del PSOE de Lugo

La sede del PSOE de Lugo fue de nuevo ayer objeto de otro acto vandálico, con varias pintadas con mensajes que apelan a la ultraderecha, unos hechos que los socialistas condenaron, al tiempo que alertan de una «escalada de violencia política».

De este modo, en un comunicado, el PSOE provincial de Lugo denuncia con «absoluta rotundidad» este nuevo ataque, registrado pocos días después de la anterior pintada que apareció en el edificio.

Según indican, en esta ocasión, los autores extendieron las pintadas también a los bajos comerciales situados al lado de la sede, lo que provoca un «perjuicio directo» a los vecinos y supone un «salto cualitativo en la gravedad de los hechos».

El PSOE denuncia que las nuevas inscripciones muestran un contenido «mucho más grave» que el de la semana pasada, con mensajes que apelan abiertamente al «fascismo y a la ultraderecha». «Vox es la salvación», «Vota Vox 2027», «Perros» o «Falange», indican las pintadas que, según el PSOE, «se convierten en un ataque directo a la democracia y en un nuevo intento deliberado de sembrar el odio, intimidación y división social».