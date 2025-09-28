El PSOE de Pontevedra apunta ya a las urnas
El PSdeG de Pontevedra completó ayer la renovación de todos sus órganos de gobierno con la constitución del comité provincial, en el que están representadas todas las agrupaciones locales. Se completó así el ciclo de conformación de sus cuadros de mando en la tercera etapa de David Regades como secretario provincial. Con este acto, celebrado en Vilaboa, el partido «pisa el acelerador» de cara a las elecciones municipales de 2027 para «reforzar la hegemonía en las alcaldías».
