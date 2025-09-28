Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio Rural da por controlado el incendio de Pantón, en Lugo, once días después de iniciarse

Las llamas consumieron 1.800 hectáreas, más de 1.500 de ellas arboladas

La destrucción del incendio forestal de Pantón, en Lugo

La destrucción del incendio forestal de Pantón, en Lugo

Vista de los efectos del incendio forestal que afecta en el concello de Pantón / Eliseo Trigo / EFE

R. S. C.

Santiago

El incendio del ayuntamiento lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, ha quedado controlado este domingo tras afectar a 1.805 hectáreas, parte de ellas en el ayuntamiento de Sober, a donde llegó tras saltar el río Cabe.

La Consellería do Medio Rural ha detallado que el fuego quedó controlado a las 11.41 horas de este domingo y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 1.805 hectáreas —un total de 1.517 hectáreas son arboladas y 288 rasas—. Inicialmente se informó de que las llamas habían consumido una superficie de 2.000 hectáreas.

El fuego comenzó el día 18 a las 14.16 horas y la proximidad de las llamas al núcleo de población de Lornís obligaron a activar, durante varios días, la situación 2 de forma preventiva. El fuego quedó estabilizado el lunes pasado, hace ahora justo una semana y ayer pasó a la siguiente fase, la de controlado.

El fuego provocó el desalojo de numerosos pueblos en las dos orillas del cañón del Cabe y quemó diez casas, nueve en la aldea de Budián y una en la de Acedre, las dos en el municipio de Pantón.

Para hacer frente a este incendio movilizaron, en total, a 25 técnicos, 264 agentes, 311 brigadas, 169 motobombas, nueve palas, seis unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones. Además, en las tareas de extinción colaboraron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

