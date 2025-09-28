Medio Rural da por controlado el incendio de Pantón, en Lugo, once días después de iniciarse
Las llamas consumieron 1.800 hectáreas, más de 1.500 de ellas arboladas
El incendio del ayuntamiento lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, ha quedado controlado este domingo tras afectar a 1.805 hectáreas, parte de ellas en el ayuntamiento de Sober, a donde llegó tras saltar el río Cabe.
La Consellería do Medio Rural ha detallado que el fuego quedó controlado a las 11.41 horas de este domingo y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 1.805 hectáreas —un total de 1.517 hectáreas son arboladas y 288 rasas—. Inicialmente se informó de que las llamas habían consumido una superficie de 2.000 hectáreas.
El fuego comenzó el día 18 a las 14.16 horas y la proximidad de las llamas al núcleo de población de Lornís obligaron a activar, durante varios días, la situación 2 de forma preventiva. El fuego quedó estabilizado el lunes pasado, hace ahora justo una semana y ayer pasó a la siguiente fase, la de controlado.
El fuego provocó el desalojo de numerosos pueblos en las dos orillas del cañón del Cabe y quemó diez casas, nueve en la aldea de Budián y una en la de Acedre, las dos en el municipio de Pantón.
Para hacer frente a este incendio movilizaron, en total, a 25 técnicos, 264 agentes, 311 brigadas, 169 motobombas, nueve palas, seis unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones. Además, en las tareas de extinción colaboraron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- Una prueba con opciones de respuesta absurdas: «Violencia de género es jugar a la lotería»
- Unos 200 bomberos de la Xunta pueden pedir la jubilación anticipada
- Este es el test de 30 preguntas con opciones de chiste (y algo ofensivas) al que se enfrentaron los opositores de Cangas
- El examen teórico de conducir se actualiza: «Ya no vale memorizar»
- La soledad acompañada de los gallegos
- La Xunta ‘despenaliza’ a los concellos que no combatan los botellones
- Muere Pablo Permuy, concejal socialista del Concello de Lugo