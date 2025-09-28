Galicia pone en marcha trece titulaciones universitarias compartidas con Argentina
Participan las tres instituciones públicas gallegas y cuatro sudamericanas
REDACCIÓN
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció ayer la puesta en marcha de las primeras 13 titulaciones universitarias compartidas entre las tres universidades públicas gallegas y cuatro universidades argentinas.
Así lo hizo en una jornada de trabajo celebrada en la Cidade da Cultura de Santiago y en la que, junto con autoridades universitarias del país austral, se han presentado estos programas que, de momento, estarán dirigidos a doctorados.
Este es el primer fruto del acuerdo firmado el pasado noviembre para la internacionalización del Sistema Universitario de Galicia de la mano de Argentina.
«Seguiremos avanzando en esta senda para introducir nuevas titulaciones y, además, extender este tipo de colaboraciones a más países. El objetivo es lograr que los alumnos puedan obtener un doble título de grado que los habilite para desarrollar su labor profesional tanto en la UE como en América Latina», dijo.
Los programas de doctoramiento serán en Ciencias de Materiales, Investigación Básica y Aplicada en Ciencias Veterinarias, Economía y Empresa, Ciencia y Tecnología Química, Física Nuclear y de Partículas, Ciencias de la Educación, Computación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ciencias de la Educación y el Comportamiento, Comunicación, Nanociencia y Biomedicina e Ingeniería Química. Está previsto que comiencen a funcionar en febrero de 2026.
