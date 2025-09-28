Detenido por estafar con el timo de la estampita a diez personas mayores

La Guardia Civil de Oleiros ha detenido a un varón, vecino de Navalmoral de la Mata, acusado de estafar a diez personas mayores en Galicia a través del conocido ‘timo de la estampita’ o del ‘tocomocho’.

El hombre está acusado de un supuesto delito de estafa y de otro de pertenencia a grupo criminal especializado en estafas mediante el método conocido como ‘timo de la estampita’ o ‘tocomocho’. El importe total del dinero sustraído ascendía, entre efectivo y joyas, a más de 100.000 euros.