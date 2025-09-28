Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Besteiro: «Cada hectárea quemada lleva la firma del PP»

El PSOE retoma los ciclos «Diálogos con Raíz», dedicados en esta edición a los incendios

REDACCIÓN

Santiago

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aseguró ayer que «cada hectárea quemada» este verano en Galicia «lleva la firma de la inacción del PP». Así lo sostuvo durante su participación en Riós (Ourense) en ola jornada ‘A Galicia que arde’, la primera sesión del ciclo ‘Diálogos con Raíz’, que arranca su nueva edición centrada en los incendios forestales.

En la clausura del acto, Besteiro sostuvo que «los incendios no son una maldición inevitable ni una tradición del verano». «Son el resultado de la inacción política, del abandono del territorio y de décadas sin una estrategia seria para el monte», afirmó.

Según indicó, la lucha contra el fuego «no se gana solo con los héroes que arriesgan la vida» cada verano y reclamó una transformación profunda en las políticas forestales.

