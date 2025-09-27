La Xunta advierte al Gobierno que repite los errores en el plan de vivienda

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, avisó ayer al Gobierno central de estar «repitiendo los errores» del anterior plan estatal con el nuevo, para el periodo 2026-2030, y para el que acaba de ser convocada la conferencia sectorial el próximo 2 de octubre. Ante lo que considera «una falta de respeto total» a las comunidades, la Xunta ha pedido una reunión bilateral previa «para proponer de nuevo las medidas reales» que el Ejecutivo autonómico considera precisas para atajar el problema de acceso a la vivienda.

La convocatoria de conferencia sectorial llegó, según dijo la conselleira en rueda de prensa, «tan solo horas después de la reunión técnica multilateral en que todas las comunidades autónomas manifestaron sus objeciones a este plan». «En vez de analizar las alegaciones y sin tan siquiera esperar a que termine el plazo de información pública, convoca (...) Pretenden venderlo como un mero trámite y nos estamos jugando mucho», censuró.

El plan, en su opinión, «no es flexible, es rígido», y «fija requisitos, fija documentación, plazos». «Llega al absurdo de que nos indica cómo tenemos que contratar las obras», llamó la atención. Esto es para la conselleira «inaudito» y «roza la invasión de competencias» y hasta «una posible ilegalidad que, por supuesto», dijo, la Xunta analizará «si al final es aprobado en estos términos».

Del mismo modo, insistió en el «injustificable retraso en un momento de especial dificultad de acceso a la vivienda» y auguró que el plan «difícilmente va a ser aplicable en 2026». «Existe un peligro cierto de que no se pueda convocar nada hasta el segundo semestre del año 26. Es una gran irresponsabilidad en la gestión pública», sostuvo.