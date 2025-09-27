Un examen en Cangas ha sorprendido a los opositores por contener opciones muy absurdas, y en ciertos casos ofensivas, de diversos asuntos de toda índole. Al puesto se presentaban candidatos a una plaza de servicios múltiples en el consistorio morracense. Este es el test completo al que se sometieron los candidatos en el que cada pregunta ofrecía cuatro posibles respuestas:

-Según la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia, los empleados públicos se clasifican en:

Personal interino, personal eventual, personal temporal y mercenarios.

Los que trabajan, los que dan trabajo a los que trabajan.

Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral y personal eventual.

No existe clasificación de empleados públicos en la Ley 3/2015,de 29 de abril.

-Según el artículo 38 de la Ley 2/2015, de 29 de abril del empleo público de Galicia, la relación de puestos de trabajo es:

Un instrumento técnico de carácter público que incluye todos los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial y laboral existentes en cada linea de las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley.

Un instrumento que lleva a la confrontación entre diferentes departamentos de la administración pública.

Una herramienta útil que pone en valor los puestos del personal al servicio de las administraciones públicas.

Un directorio con los datos personales del personal al servicio de las admnistraciones públicas a disposición de la ciudadanía.

-A través de la respectiva relación de puestos de trabajo, las administraciones públicas según la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia:

Pueden designar qué personal al servicio de la administración es el más adecuado para optar a un concurso de traslados.

Permiten que la ciudadanía conozca los nombres del personal al servicio de las administraciones públicas.

Pueden decidir qué obras son prioritarias dentro de las partidas presupuestarias.

Estructuran su organización, clasifican los puestos de trabajo existentes en su ámbito y determinan su contenido para su selección y provisión, procurando organizar, racionalizar y ordenar el personal con el objeto de facilitar una eficaz prestación de los servicios públicos.

-Según la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia las relaciones de puestos de trabajo incluirán, como mínimo, por cada puesto:

Principios morales y de conducta, normas de vestimenta y manera en que el lenguaje debe ser usado en el puesto de trabajo. Los días de asuntos propios de cada persona trabajadora.

El código ético de la administración convocante.

El código alfanumérico, la denominación y la naturaleza jurídica, clasificación profesional, el sistema de provisión, la adscripción orgánica, el complemento retributivo del puesto, los requisitos, los méritos, las capacidades y, en su caso, la experiencia o categoría profesional para su provisión, y cualquier otra circunstancia relevante para su provisión en términos previstos reglamentariamente.

Una partida complementaria para contingencias comunes.

-Los empleados públicos incluídos en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, se someterán a un código de conducta, entre estos deberes que lo configuran está:

Perseguir con su actuación la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos, por lo cual dicha actuación se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas a la imparcialidad y al interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualquier otra que pueda colisionar con este principio.

Malvesar fondos públicos en aras del enriquecimiento lícito.

Satisfacer las necesidades de las corporacion.es locales en caso de trabajar para ellas.

Procurar que los tiempos de respuesta de la administración sean lo menos cortos posible.

-Los empleados públicos incluídos en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, se someterán a un código de conducta, entre estos deberes que lo configuran está:

Procurar al que sus actos vengan marcados por un claro perfil prevaricador.

Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad y no utilizarlos en provecho propio o de personas allegadas, así como velar por su conservación.

Administrar los recursos y bienes públicos con ostentación y no utilizarlos en provecho propio o el de personas allegadas, así como velar por su conservación.

Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad y no utilizarlos en provecho propio o el de personas allegadas, así como velar por su abandono.

-El Estatuto de Autonomía de Galicia define a Galicia como:

Nacionalidad histórica.

Región sin autonomía.

Tierra de charranes.

Aldea gala.

-El Estatuto de Autonomía de Galicia en su artículo 5 punto 1 dice:

La Iengua propia de Galicia la marcan las fuerzas de seguridad del Estado.

La lengua propia de Galicia es el nähuati o el tupí guaraní en el caso de O Grove

La lengua propia de Galicia es el arameo

La lengua propia de Galicia es el gallego

-El artículo 7 del Estatuto de Autonomía dice:

Los miembros de la Casa Real Española tienen del derecho a llevar condecoraciones de la Comunidad Autónoma por el simple hecho de haber nacido Borbones.

Las Comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia podrán solicitar, como tales, el reconocimiento de su galleguidad entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego. Una Ley del Parlamento regulará sin perjuicio de las competencias del Estado el alcance y contenido de aquel reconocimiento a dichas Comunidades que en ningún caso implicará la concesión de derechos políticos.

Las competencias en materia de derechos lingüísticos les corresponde a los habitantes de la meseta, por lo que en el dolmen de Dombate sólo se usará el español de Valladolid.

Galicia se sitúa en el mismo huso horario que Portugal.

-Según el artículo 15 del Estatuto de Autonomía, el presidente de la Xunta:

Establecerá un plan quinquenal que vele por el mantenimiento del eucalipto como árbol identificativo de la comunidad.

Se encarga de establecer los tiempos de cocción del pulpo en la feria de O Carballiño.

Promoverá un plan de lucha contra el fuego diferenciando claramente que son piedras y que es monte bajo.

Dirige y coordina la acción de la Xunta y ejerce la representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Galicia.

-Según el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia le corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva en:

Política internacional.

Migraciones bárbaras.

El establecimiento de parques eólicos en los montes gallegos con el fin de proporcionar gratis los recursos de Galicia a empresas privadas.

Montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias y pastos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.0 de la Constitución.

-Según el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia le corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva en:

Ferrocarriles y carreteras no incorporados a la red del Estado y cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma, y en los mismos términos, el transporte llevado a cabo por estos medios o por cable.

La Física Cuántica como elemento disruptor de la Teoría del Caos.

Ríos, fuentes, prados, arboledas, pajaritos cantores y molinos.

Fuerzas del Aire, Mar, Tierra y Fuego.

-El Auditorio Municipal de Cangas tal y como se recoge en la fachada de entrada es conocido como:

Auditorio Mar de Vigo.

Auditorio Martín Códax.

Auditorio de Galicia.

Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela.

-El CEIP Plurilingüe de San Roque se sitúa en la parroquia de:

Tirán.

Darbo.

Aldán.

Beluso.

-Según el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia, le corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva en:

La frecuencia con que debe ordeñarse la vaca rubia gallega, de acuerdo con lo que disponga la ley orgánica prevista en el artículo 149.1.29.° de la Constitución.

La creación de una Policía Autónoma, de acuerdo con lo que disponga la ley orgánica prevista en el artículo 149.1.29 ° de la Constitución.

La promoción del maíz negro, de acuerdo con lo que disponga la ley orgánica prevista en el artículo149.1.29. ° de la Constitución.

La promoción de la bandera LGBTQIA+, de acuerdo con lo que disponga la ley orgánica prevista en el artículo 149.1.29.° de la Constitución.

-El Pabellón Municipal de O Gatañal es conocido como sede de:

Voleibol profesional.

Baloncesto de élite.

Hockey sobre hielo.

Balonmano, con especial relevancia del Club Balonmán Cangas.

-Uno de los principales espacios culturales de Cangas es:

Cidade da Cultura

Museo do Mar de Galicia

Museo do Videoxogo (MUVI)

Museo Naval

-La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mano, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece:

Que solo los ayuntamientos grandes tienen derecho a la igualdad.

Que solo los hombres tienen prioridad en todos los puestos públicos.

Que hay que integrar el principio de igualdad en todas las políticas públicas.

Que las mujeres no pueden trabajar tras el anochecer.

-Entre los principios con los que las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2015, de29 de abril, del empleo público de Galicia seleccionarán el personal a su servicio está el de:

El Nepotismo.

Seguir las pautas marcadas por el Nicolaismo.

Seguir las pautas marcadas por el Maniqueísmo.

Independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

-Según el ArtícuIo 14. Derechos individuales del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación con el servicio tiene derecho:

A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personalo social.

A poder disfrutar de 2 horas de café con amigos o amigas o familiares en tiempo de horario laboral.

A reuniones periódicas con compañeros y compañeras de trabajo para discutir medidas adoptadas por las diferentes corporaciones en relación a su puesto.

A tener carnet del Servicio de Bibliotecas Municipal.

-El artículo 9.2 de la Constitución Española dice que los poderes públicos deben:

Organizar fiestas todas las semanas.

Prohibir que las mujeres usen transporte público.

Promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.

Obligar a que todos vayan uniformados al trabajo.

-La Biblioteca Municipal Central de Cangas se encuentra en la parroquia de:

O Hío.

Aldán.

Moaña.

Coiro.

-Según el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia le corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva en:

Promoción del bilingüismo armónico.

Vilalba como capital del capón.

Política termal.

La promoción y la enseñanza de la lengua gallega.

-El ayuntamiento de Cangas gestiona también instalaciones deportivas al aire libre como:

Frontón municipal.

Pistas de esquí.

Campos de fútbol y pistas de atletismo.

Hipódromo.

-En materia de educación el ayuntamiento de Cangas colabora con el mantenimiento de:

Colegios de educación infantil y primaria.

Residencias militares.

Academias privadas.

Universidades.

-El parque infantil de los Jardines do Señal es un ejemplo de:

Espacio privado de ocio.

Centro cultural.

Instalación municipal de uso público y familiar.

Dependencia de la Xunta de Galicia.

-Entre las instalaciones municipales de Cangas también se encuentra:

Estación marítima de Vigo

Puerto deportivo.

Mercado municipal de abastos.

Polígono industrial de O Porriño.

-Los empleados públicos incluídos en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia se someterán a un código de conducta, entre estos deberes que lo configuran está en relación con la lengua:

Usar siempre el castellano ya que es la la lengua del Estado Español.

Garantizar la atención a los ciudadanos en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia que soliciten.

Seguir siempre las directrices marcadas per la Policía Municipal o por la Guardia Civil como garantes de los derechos lingüísticos.

El uso de la lengua no es algo que se someta al código de conducta al pertenecer al ámbito.

-El artículo de la Constitución Española que proclama la igualdad entre hombres y mujeres es:

El artículo que regula el fútbol en la Constitución

El artículo secreto que nunca se publicó.

El artículo que habla solo de las fiestas populares.

El artículo 14 que garantiza la igualdad ante la ley, sin discrimación por razón de sexo.

-Los empleados públicos incluídos en el ámbito de aplicación de la Ley2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia se someterán a un código de conducta, entre estos deberes que lo configuran está:

Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

A satisfacer las órdenes de las personas a cargo de su departamento independientemente del sentido de las mismas.

Intentar que todas las personas candidatas a procesos selectivos tengan a su disposición exámenes en español de España.

Entender que la ciudadanía es desconocedora del procedimiento administrativo y buscar formación para la misma a través de cursos del IGAPE.

PREGUNTAS DE RESERVA

-Según la Ley Orgánica 3/2007, discriminación directa por razón de sexo es cuando:

Una persona recibe un trato peor por el hecho de ser hombre o mujer.

Las mujeres tienen que trabajar más horas.

Un alcalde impide trabajar a las mujeres.

Un hombre es obligado a vestirse de torero.

-La discriminación indirecta según la Ley Orgánica3/2007 se produce cuando:

Sólo se permite trabajar en paradores medievales.

Una norma aparentemente neutra perjudica más a un sexo que al otro.

Los hombres siempre deben llevar sombrero.

Las mujeres deberán ir a su puesto de trabajo con calzado cómodo, para evitar problemas de espalda.

-La Ley gallega 11/2007 sobre violencia de género define esta como:

Violencia física, psicológica, sexual o económica ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo.

Prohibición de ver televisión tras la cena.

Jugar a la lotería o a la brisca.

Empezar discusiones sobre quién lava los platos.

-Según la Ley Orgánica3/200, una acción positiva sería:

Medidas temporales para corregir desigualdades entre mujeres y hombres.

Dar premios a mujeres con más de 5 hijos.

Prohibir la educación a las mujeres.

Obligar a los hombres a recibir clases de baile en pareja antes de las fiestas.

-La piscina cubierta A Balea de Cangas es de titularidad:

Estatal.

Municipal.

Privada.

Autonómica.

Desde el concello morracense aseguran que la responsabilidad de este examen es exclusivamente de un tribunal ajeno a los funcionarios municipales.