La soledad acompañada de los gallegos

En la Fundación Anar, especialistas en la atención a la salud mental del colectivo adolescente, manejan el concepto de «soledad acompañada» para referirse a aquellos chicos y chicas que, a pesar de encontrarse rodeados por su familia, se sienten solos y acusan la carencia de «referentes emocionales» a la hora de enfrentar las dificultades cotidianas. Pero la sensación de soledad, aislamiento o incluso de desamparo no afecta únicamente a los chavales en la encrucijada de la pubertad, sino también a los adultos. Y la compañía, como ocurre en su caso, no es una vacuna que garantice una inmunidad total contra el fenómeno.

Así se deduce de la última encuesta publicada por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que analiza el capital social de los hogares gallegos y de sus habitantes mayores de 16 años. Entre los indicadores a los que pasa revista se cuela el sentimiento de soledad, modulado por la frecuencia y la intensidad. Los datos de la Encuesta Estrutural a Fogares revelan que casi 93.000 personas se sintieron «siempre o casi siempre» solas en el mes previo al sondeo. Lo llamativo es que la mayoría —dos terceras partes— de quienes se vieron embargados por esa sensación conviven con otras personas en casa; el resto lo hacen en hogares unipersonales, donde nadie les espera en casa.

Desde parejas con hijos a hogares de varias generaciones

¿Es posible sentirse solo incluso con niños alrededor? El IGE confirma que sí: ningún formato de convivencia protege contra ese sentimiento de desvalimiento —cuando no es deseado—. Ni siquiera a quienes comparten residencia con su pareja y con sus vástagos. Según el IGE, ese es el caso de 11.600 de los gallegos que manifiestan esa sensación. El fenómeno es más acusado —llega a las 16.000 personas– en quienes viven en hogares monoparentales, en donde un único progenitor tiene que asumir la responsabilidad de criar a una familia y puede entender esa soledad como falta de apoyo. Más de tres mil residen en lo que el IGE denomina hogares de varios núcleos, que incluiría desde nietos que viven con sus abuelos a chavales que vuelven a casa de sus padres ya emparejados y con hijos.

Los mayores, más afectados

Lo que sí deja claro el análisis es que la soledad es directamente proporcional a la edad. Entre los más jóvenes, hasta 29 años, son menos de 9.400 gallegos los que la admiten «siempre o casi», mientras que la cifra llega a su tope entre los más mayores —más de 36.000 exponentes en el grupo de 65 o más años—. No es infrecuente que la muerte de ancianos pase desapercibida mucho tiempo y la Xunta quiere poner remedio al fenómeno con una estrategia específica para combatir la soledad.

Directamente vinculada a la cuestión de la soledad está el poder contar o no con apoyos o incluso con quien hablar. Si ChatGPT comienza a suplantar el espacio de amigos y de consulta de expertos en la adolescencia, en Galicia son 5.200 los jóvenes menores de 30 años que carecen de confidente. Esa incomunicación afectaría más, otra vez, a los mayores: de las 76.000 personas que se quejan de no tener a quien confiarle temas personales, 31.300 ya pasan de 65.

Incomunicación

El aislamiento de la familia es otro de los fenómenos estudiados por el IGE: más de 61.000 gallegos no contactaron con sus parientes en el último mes, especialmente, de nuevo, personas mayores, lo que apunta la profundidad de su aislamiento. Tampoco relaciones como la amistad palian esa ausencia de relación: más de 144.000 llevan al menos un mes desconectados de sus amigos.

Aunque son muchos, son excepciones. La regla general, conforme a las cifras que se imponen en el IGE, es tener amigos, mantener el contacto y ser feliz. Dos de cada tres gallegos se declaran «siempre o casi siempre» felices en el mes previo a la entrevista y seis de cada diez afirman sentirse «en calma y tranquilidad».