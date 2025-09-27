Las llamas persisten en el incendio de Pantón, en Lugo, más de una semana después
REDACCIÓN
El incendio registrado en Pantón (Lugo) sigue ardiendo más de una semana después, tras originase el pasado jueves 18 al mediodía. Las llamas fueron estabilizadas el lunes, cuando afectaban a unas 2.000 hectáreas, y por ahora los medios antiincendios no han podido controlarlo, que sería el siguiente paso antes de poder extinguirlo.
Además, hay otros dos fuegos ardiendo en la comunidad, ninguno de ellos activo. Se trata del registrado en el municipio ourensano de Piñor, en la parroquia de A Corna, el pasado día 24, que permanece controlado desde el 25 y afecta 17,54 hectáreas de monte raso.
El otro fuego también se originó en Ourense, ayer al mediodía. En este caso, fue en el concello de Rubiá, donde afecta una superficie mucho menor, de 0,9 hectáreas. Fue controlado por la tarde, y las llamas obligaron a cortar la carretera N-120 a su paso por el municipio.
- Los centros deberán abrir sus puertas con servicios mínimos durante la huelga de profesorado de este jueves en Galicia
- Unos 200 bomberos de la Xunta pueden pedir la jubilación anticipada
- La Xunta exige derechos económicos sobre el nuevo territorio submarino
- El examen teórico de conducir se actualiza: «Ya no vale memorizar»
- Muere Pablo Permuy, concejal socialista del Concello de Lugo
- Paloma Lago, sobre la denuncia a Villares: «No puedo daros ninguna información porque es un tema que está judicializado»
- Tensión en Monforte por la visita de Vox al centro de menores
- Xunta y Gobierno negociarán para firmar «cuanto antes» el traspaso de aeródromos y permisos de trabajo