Ante el juez por 3.500 kg de coca
Los once detenidos por el alijo de droga declaran en el juzgado de Muros
REDACCIÓN
Vigo
Los once detenidos por el alijo de 3.500 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), que llegó a Galicia en el interior de un narcosubmarino, pasaron ayer a disposición judicial en Muros. Los once detenidos llegaron a los juzgados a las 12:30 horas para prestar declaración ante el titular del juzgado de instrucción número uno de Muros (A Coruña), que ha decretado secreto de sumario.
Estas once personas fueron detenidas el miércoles vinculadas con el alijo de más de 3.500 kilos incautado hace doce días en A Pobra (A Coruña) junto a tres arrestos practicados ya entonces.
