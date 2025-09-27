El incendio de 1.100 hectáreas de A Pobra de Brollón se produjo por un desbroce

La Guardia Civil investiga a un vecino del municipio lucense de A Pobra do Brollón, de 53 años, como responsable de un incendio forestal en el que ardieron más de 1.100 hectáreas en los concellos ourensanos de A Pobra y Quiroga. Los agentes constataron que el fuego comenzó por labores de desbroce en una pista por maquinaria agrícola.

El incendio del que se investiga como responsable, según detalló el Instituto Armado, ocurrió en agosto en el lugar de Golmar, en la parroquia de Abrence, y estuvo activada la situación 2 por la proximidad de las llamas a núcleos de población.

Además, a causa de las llamas la circulación viaria estuvo interrumpida y suspendida la línea ferroviaria en el tramo de Monforte de Lemos-Ponferrada.

Los agentes de la Guardia Civil adscritos al EMIIF comenzaron una investigación para esclarecer la autoría del incendio y verificar si se produjo por de manera intencionada.

De esta forma, los agentes pudieron constatar que el fuego comenzó por las albores de desbroce realizadas en una pista por maquinaria agrícola.

Por otra parte, dos de los cinco brigadistas heridos en el incendio registrado el 14 de septiembre en el municipio lucense de Barreiros han recibido el alta, mientras que permanecen ingresados con pronóstico grave en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) los otros tres.