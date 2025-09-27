Familias numerosas... de cuatro patas

La vida familiar de la artista viguesa Eva Casais se reescribió en un instante en la carretera. Hace ya 12 años. «La vi atropellada en Pazos de Borbén, apenas con un hilillo de vida…», relata sobre una imagen perruna difícil de olvidar. «Al día siguiente, la recogimos y desde entonces está con nosotros», recuerda. La conexión fue inmediata, como un flechazo silencioso: «Cuando la perra se acercó, le grité ‘Kuki, ven aquí’ y entró en el coche». Y así, hasta hoy. Pero a esa primera adopción le siguieron otras tres, cada una con su propia historia.

«La segunda perra la vi en la protectora de Os Biosbardos; todos los canes corrían felices menos ella, que estaba parada mirando al vacío. Me dio muchísima pena y la llevé conmigo», relata. Incluso su suegra terminó adoptando uno de los perros, que encontraría luego su lugar definitivo en casa de Eva, tras unas vacaciones. Y de nuevo, hace dos años, el azar volvió a cruzarse sobre el asfalto: un cachorro empapado y tembloroso se acercó con cautela hasta que Eva pudo tomarlo en su mano. «Tenía tres meses, estaba asustado y empapado. Poco a poco se fue acercando», recuerda con alivio.

Hoy, Eva vive con su marido y sus cuatro perros en una casa en Ponteareas donde todos tienen sus camas, aunque a veces prefieran el sofá o tumbarse en una cama ajena. «Mi vida cambió por completo. Si antes planeaba salidas, viajes o cafés con amigas, ahora siempre busco un lugar donde puedan acompañarme o que estén cuidados», confiesa. Cada paseo, cada momento juntos, es un recordatorio de lo que significa darles una segunda oportunidad. Así, la relación trasciende a la mera compañía. «Los animales son una inspiración en mi obra, pero tengo una especial debilidad por los perros. Trabajar con ellos me relaja, me ayuda a gestionar mi creatividad y a estar en paz conmigo misma», dice la creadora del taller la Quimera. Y aunque la vida con cuatro exige atención constante —higiene, controles sanitarios, vigilancia—, Eva encuentra alegría en cada gesto: «Lo más gratificante es llegar a casa y verlos felices».

Eso sí, esta adopción implica responsabilidad. «Están siempre en mi mente», explica, mientras conduce hacia el veterinario. «Adoptar un animal es como adoptar a un familiar: no se devuelve a los tres años. Tienes que estar seguro y consciente de lo que estás haciendo». Y más allá del hogar, Eva mira la realidad con ojos críticos. Cree que la adopción siempre debe priorizarse a la compra: «Por cada animal comprado, otro muere en una protectora sin ser adoptado».

Queco Lago, con sus dos gatas / Rafa Vázquez

El periodista Queco Lago descubrió su amor por los gatos después de convivir un tiempo con los de su hermana. «Siempre fui de perros, pero al vivir con sus tres gatos me reconcilié con el mundo felino. Su forma de ser me hipnotiza», cuenta. Así llegó Obi, su primera gata: «Tenía dos mesecitos de vida. Una amiga veterinaria me puso en contacto con la dueña y fui hasta Cedeira a recogerla», relata el pontevedrés.

Tras dos años, Obi necesitaba más compañía, y así llegó Wan, la segunda mirada felina de la casa: «La gata de la madre de una exprofesora mía había tenido gatitos...». Hoy, ambas viven con Queco en un hogar tranquilo, donde cada una ha marcado su propia rutina. «Obi es más sociable y Wan es más reservada, más a su bola. Pero ambas se adaptan bien y son muy mansas», describe. El vínculo va más allá del cuidado: «Llegar a casa y que esté un animal que sabes que te quiere es afecto mutuo», explica. Las gatas también aportan calma y bienestar: «Si alguna vez llego agitado a casa, se colocan en mis piernas y me ayudan a volver a estar en paz conmigo mismo».

Para Queco, cuidar de ellas implica responsabilidad y compromiso. Su consejo a quienes piensen en adoptar es claro: «Si tienes la capacidad para dar cuidados básicos y quieres dar y recibir cariño, es una de las mejores experiencias», coincide. Son dos testimonios de una realidad creciente: la de miles de familias monoparentales o no, con o sin hijos, que apuestan por integrar un animal en su vida.