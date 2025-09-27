Las altas de animales de compañía se disparan hasta 177 cada día

Las mascotas en Galicia baten récords en 2025. Según datos del Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía (Regiac), cada día se están dando de alta una media de 177 perros, gatos, hurones o aves, la cifra más alta desde 2021 y que representa un aumento con respecto a años anteriores. Los canes son la inmensa mayoría. En los primeros 266 días del año, se han registrado 47.134 nuevas altas de animales en toda la comunidad —hasta el martes 23 de septiembre—. Así, la evolución de los registros diarios desde 2021 muestra una tendencia al alza: eran 135 al día en 2021, 139 en 2022, 172 en 2023, 159 en 2024 y 177 en 2025.

«Los jóvenes tienen menos hijos y más perros», avala la veterinaria Flor Costoya tras su experiencia diaria. Este hecho, también constatado en las bajas cifras de natalidad ya adquiere nuevos nombres: «perrihijos» y «gatihijos» y que cada vez se preocupan más de su identificación y cuidados sanitarios, según asegura la profesional.

El censo total de mascotas en Galicia tiene cifras más abultadas: alcanza ya 825.918 animales, lo que equivale a que aproximadamente uno de cada tres gallegos tenga un animal de compañía en casa. Por provincias, A Coruña lidera el registro con 312.716 animales, seguida de Pontevedra con 288.683, Lugo con 118.511 y Ourense con 106.008. Con la cifra actual de hogares en Galicia —según la última estimación del IGE—, el volumen de mascotas equivaldría ya a que el 75% de los hogares tuvieran una.

¿Y cuáles son los animales de compañía favoritos de los gallegos? Pues bien, los perros ganan por goleada en las cuatro provincias y representan el mayor volumen de mascotas identificase. Con 740.469 canes registrados en Galicia en la actualidad, van seguidos de gatos, con 80.977. Detrás se sitúan los hurones (652), las aves rapaces (1.737) y otros animales (2.083). La provincia de A Coruña lidera en número las altas de perros, con 278.991 pero también concentra la mayor diversidad de mascotas, con más de 32.000 gatos y más de 800 animales de otras especies registrados. Pontevedra le sigue de cerca, con 740.469 canes registrados —es de donde se han recibido más altas de mascotas este año— y liderando el máximo de gatos: 32700.

Las protectoras, repletas

Mientras las nuevas altas crecen, las protectoras y refugios de perros y gatos hacen llamamientos para su adopción, y periódicamente aseguran estar «desbordadas». La protectora de Animales del Morrazo, por ejemplo, confirma que todas las semanas entran perros —actualmente tendrán unos 50— y en esta época, también gatos bebés. Proceden de familias que «se deshacen de ellos», también llegan a través del Seprona, decomisados por mal estado o después de la actividad cinegética. La provincia pontevedresa también destaca por las aves rapaces: con 1139 registradas, es la máxima de Galicia.

Entre las novedades, que las mascotas ya pueden inscribirse online en Galicia, gracias a la habilitación por parte de la Xunta de un sistema de identificación con el que los veterinarios pueden agilizar el proceso. El sistema se estrenó el martes, con 20 solicitudes.