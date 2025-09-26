La Xunta cifra en un 15% el apoyo a la huelga de profesores y los sindicatos, en un 60%

La CIG calificó de «muy mayoritaria» la huelga de profesores de centros educativos públicos en toda Galicia y cifró su seguimiento por encima del 60%. Por el contrario, la Xunta lo rebajó al 14,8% y limitó la protesta a la «línea estratégica de confrontación» del sindicato nacionalista. Fue una jornada con normalidad y sin incidencias para la Consellería de Educación, pero con un «amplio seguimiento» que ha hecho que las actividades educativas «no funcionasen con normalidad», según la secretaria nacional de la CIG Ensino, Laura Arroxo.

Junto a ella, la secretaria de organización de STEG —que se sumó a la convocatoria—, Comba Campoy, reivindicó que «este grito está resonando», al comienzo de la manifestación en Santiago de Compostela en la que cientos de personas han coreado consignas para exigir mejoras a la consellería.

Para el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el motivo de la protesta «ya es conocido» y, si bien ha dicho respetar el derecho a la huelga, lo ha circunscrito a la estrategia de la CIG «fundamentalmente, que es uno de los cuatro --sindicatos-- que forman la mesa sectorial». «Desde el primer momento en que los nuevos responsables tomaron posesión y también los responsables autonómicos plantearon como una línea estratégica de su trabajo la confrontación. Están en su derecho», afirmó a preguntas de los periodistas durante un acto en Compostela.

Rodríguez resaltó que la Xunta trabaja «en una línea diferente» y apuesta «por mejorar de forma constante» el sistema educativo. «Y lo hacemos de la mano de los otros sindicatos que firmaron el acuerdo», subrayó.