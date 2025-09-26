Santiago castiga los pisos vacíos a los dueños de 4 o más viviendas con un alza del IBI de más del 50%

Los propietarios de viviendas desocupadas en Santiago que lleven vacías dos o más años y que tengan en propiedad cuatro o más pisos sufrirán una recarga en el Impuesto de Bienes Inmuebles de entre el 50% y el 150% por cada casa desocupada. Así lo aprobó ayer el pleno de la capital gallega con los votos de BNG y Compostela Aberta, partidos en el Gobierno local, con el apoyo del PSOE y los ediles no adscritos y antes militantes socialistas.

El objetivo «no es subir impuestos», sino aplicar «un recargo» para incentivar que más viviendas lleguen al mercado de alquiler, pues la vivienda es ahora «uno de los principales problemas» de la ciudad, explicó el concejal de Hacienda, César Vila. En todo caso, el concello liderado por el BNG no sabe cuántas de las seis mil viviendas vacías de la urbe podrán ser penalizadas. El castigo tampoco será inmediato pues antes el equipo de Goretti Sanmartín tendrá que elaborar un censo de los inmuebles desocupados.

El PP votó en contra de esta subida del IBI porque, según explicó su portavoz, Borja Verea, prefiere «incentivar, promocionar y bonificar» el arrendamiento de pisos, antes que «castigar y subir impuestos». Así propuso como alternativa bajar el IBI «a quien acredite que alquila a precios asequibles en un control de larga duración y dentro de un programa municipal».

La concejala socialista Marta Abal respaldó la iniciativa de la alcaldesa nacionalista «ante la evidente tensión del mercado de alquiler», pero lamentó la «falta de diagnóstico» sobre la vivienda vacía en Santiago para «acotar bien la realidad» y así «orientar claramente» la medida. Para la socialista es «imprescindible» un estudio sobre las viviendas que entrarían en esta categoría, dado que, de lo contrario, sería «matar moscas a cañonazos».

La nueva ordenanza fiscal también contiene nuevas bonificaciones a los pisos de promoción pública, una de las categorías de vivienda protegida, en relación al IBI y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Por otra parte, el equipo de Sanmartín no logró en cambio sacar adelante la subida de la tasa de la basura ni la nueva ordenanza de gestión de residuos. Votaron en contra los ediles del PP y del PSOE. Los concejales no adscritos se abstuvieron en el incremento de la tasa de la basura y apoyaron la ordenanza de gestión, pero no fue suficiente para su aprobación.

El concejal de Hacienda justificó el incremento de la tasa de basura porque así lo impone una «ley estatal» y por «el tasazo de Sogama», en alusión al alza del canon aprobado por la empresa en 2024.

PP y PSOE argumentaron su voto en contra en la deficiente calidad del servicio de recogida de la basura en la capital gallega. «Tienen la ciudad más sucia que nunca y nunca tanto pagamos por el servicio de la limpieza», denunció Borja Verea.

La socialista Marta Abal calificó de «escandaloso» el déficit de personal en el servicio de recogida de la basura. «Antes de pedir más esfuerzo fiscal, lo que procede es que el servicio se preste como es debido», aseveró.