Los pacientes de cirugía en Atención Primaria se disparan un 65% este año

Los médicos y enfermeras de los centros de salud gallegos ya realizaban operaciones de cirugía menor para evitar derivaciones de los pacientes a los hospitales. Son intervenciones sencillas, que requieren anestesia local, para extirpar furúnculos o verrugas, tratar uñeros, quistes o heridas abiertas. Pero el Sergas quiere potenciar esta actividad y generalizarla al conjunto de los centros de salud y por eso este año ha puesto en marcha un plan de cirugía menor en el que se establecen los procedimientos y las patologías operables. El pasado año se realizaron 15.676 consultas sobre actos quirúrgicos que afectaron a 8.592 pacientes y este año, solo entre enero y agosto, ya se superaron ampliamente las cifras de todo 2024.

En los ocho primeros meses de 2025, según los datos aportados por la Consellería de Sanidade, se realizaron 17.773 consultas de actos quirúrgicos a 9.451 pacientes. Esto ya supone que fueron tratados en los centros de salud, sin necesidad de tener que acudir a un hospital, un 10% más de personas que todo el pasado año. Pero si se compara con el mismo periodo de 2024, el incremento es muy superior. Se atendió a un 65% más pacientes y se realizaron un 70% más de consultas sobre operaciones menores.

«Aunque no es el objetivo principal del plan, sí se espera que su implantación traiga consigo un aumento de la actividad quirúrgica», indica Sanidade.

Malestar

Cuando se anunció este programa, los cuatro colegios profesionales de médicos expresaron su malestar, al igual que la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), por considerar que el Sergas presentaba como algo novedoso unas intervenciones que están incluidas en la cartera de servicios desde hace más de dos décadas y que ya se estaban haciendo en Galicia.

«La única razón que impide que estas intervenciones sean con mayor frecuencia es la sobrecarga asistencial que sufren los médicos y las listas de espera que deben gestionar», denunciaron en su día las organizaciones médicas profesionales.

Pero el Sergas sigue adelante, replicando que lo que se quiere es establecer protocolos comunes y generalizar estaba actividad en todos los ambulatorios en el horizonte de 2029. Los centros de salud Virxe Peregrina (Pontevedra), y el CIS (Lugo) sirven desde antes del verano «como piloto para identificar todas las necesidades de infraestructura, equipamientos o flujos asistenciales» que luego se implantarán para alcanzar la «excelencia en la calidad», indica el Sergas.

Las patologías que se pueden operar en Atención Primaria se agrupan en cinco: infecciones de piel (furúnculos, molusco contagioso, verrugas o papilomas), afecciones de las uñas (uñeros o paroniquias), lesiones traumáticas (herida cutánea o herida abierta sin complicación, hematomas...), reacciones a cuerpos extraños y quistes benignos.

Pero se vetan como candidatos de esas intervenciones menos complejas a pacientes menores de 16 años. La Xunta señala aspectos legales y éticos para imponer esta restricción, ya que es necesario obtener el consentimiento informado del paciente y es a partir de los 16 cuando pueden darlo legalmente.