Las altas temperaturas ya provocan más muertes que el frío: «Los pacientes con golpe de calor son solo la punta del iceberg»

Las olas de calor han provocado más muertes que las bajas temperaturas este año 2025 en Galicia, rompiendo un patrón que se mantenía durante los últimos cuatro. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III, entre junio y septiembre —la época estival— se produjeron 398 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas y coincidentes con olas de calor en el sur gallego. Fueron casi el doble de las muertes registradas en el verano de 2024 (203) y también 154 más que los óbitos que se cobró el frío este invierno, con 244 muertes asociadas en 2025.

Sin embargo, desde 2022 ocurría a la inversa: el número de defunciones atribuidas al frío en Galicia era mayor que las achacables al calor extremo. En datos: 203 muertes en verano de 2024, frente a 291 en invierno, lo que se repite con respecto a 2023 y también en el patrón del verano de 2021, con 71 fallecimientos por calor frente a 231 en invierno.

El repunte de este año marca la cifra más alta de la serie histórica reciente y sitúa a Galicia como la cuarta comunidad más afectada de España por mortalidad vinculada a temperaturas en verano, detrás de Cataluña (670), Madrid (591) y Comunidad Valenciana (433). Pero, tal y como señalan médicos consultados, «los datos del MoMo son estimaciones, no muertes certificadas con informe clínico o autopsia», y ese exceso de mortalidad es un cálculo hecho en base a defunciones notificadas y una serie de variables clínicas. Y apunta tendencias, también.

Galicia está más preparada para el frío

El jefe de Medicina Interna y enfermedades infecciosas del CHOP, Juan Carlos Rodríguez, alerta de que Galicia se enfrenta a un escenario de calor no habitual y que continuará, cada vez más peligroso para una población envejecida y con alta carga de enfermedades crónicas.

Los datos del MoMo indican que Galicia ha batido récord de muertes por calor este verano. ¿Qué lectura hace de esta cifra?

Son una advertencia clara. Tenemos una población de crónicos con edad avanzada que es muy vulnerable a las temperaturas elevadas. Con el calor anormalmente alto de este año, muchos se complicaron y fallecieron. Hablamos sobre todo de mayores de 75 u 80 años con pluripatologías. Este colectivo ya representa un 24% de la población gallega y seguirá creciendo hasta 2060, cuando alcanzará en torno al 32%.

En los últimos años, el exceso de mortalidad se asociaba más al frío que al calor. ¿Qué está cambiando?

El patrón se ha invertido. Durante miles de años el cuerpo humano se adaptó mucho mejor al frío que al calor. Pero las altas temperaturas, que no dejan de aumentar desde 1960, son un fenómeno reciente, ligado al cambio climático. Nuestro organismo no está preparado para responder con la misma eficacia.

¿Qué papel juegan las enfermedades crónicas en esta mortalidad?

Es clave entender que los pacientes con golpe de calor son solo la punta del iceberg. El mayor número de muertes se debe a descompensaciones cardiopulmonares ligadas a las temperaturas altas.

¿Qué descompensaciones observa en estos pacientes vulnerables?

Lo vemos a menudo en el hospital. Pacientes muy frágiles, con enfermedades cardíacas o pulmonares, que al exponerse a temperaturas elevadas sufren bajadas de tensión, insuficiencia cardíaca o crisis respiratorias. En algunos casos hemos atendido golpes de calor definidos, con fiebre muy alta y fallo multiorgánico que obligaron a ingreso en UCI, pero lo más frecuente son esas descompensaciones silenciosas, que provocan la mayoría de muertes.

Este verano coincidió el calor extremo con sequía e incendios. ¿Cómo influye la contaminación ambiental?

De forma directa y muy nociva. Está demostrado que la contaminación provoca cuadros broncopulmonares y cardíacos en personas jóvenes; en mayores frágiles el impacto es mucho mayor.

¿Estamos preparados en Galicia para afrontar este escenario a nivel sanitario y social?

Todavía no lo suficiente. Hay que mejorar la climatización en hospitales y residencias, garantizar temperaturas en torno a 24 grados y reforzar la atención comunitaria a mayores que viven solos. También es importante ajustar la medicación en verano, reduciendo temporalmente fármacos antihipertensivos, diuréticos o antidiabéticos.

¿Influye nacer en una zona cálida en la adaptación al calor?

Sí. En poblaciones del sur de España existen mecanismos epigenéticos de adaptación que se establecen en décadas. Pero en Galicia estamos mucho mejor preparados para el frío que para el calor, y los cambios bruscos nos afectan más.