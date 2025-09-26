El Gobierno considera suficientes los controles radiactivos en la costa gallega

El Gobierno considera que ya es suficiente hacer controles de radiactividad en el perímetro costero español y que no le corresponde vigilar el estado de los vertidos nucleares que realizaron entre 1949 y 1982 países como Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Suecia, Suiza y Reino Unido en la Fosa Atlántica, a una distancia de unos 750 kilómetros de la costa gallega.

Tras la revisión realizada este verano por una expedición francesa, que no detectó radiactividad anormal en la zona, aunque sí contenedores oxidados, otros intactos y algunos muy degradados, el BNG preguntó en el Senado al Gobierno si se había puesto en contacto con Francia, si ha realizado alguna actuación para conocer la situación de los bidones, si va a demandar a la UE una inspección o si ha recabado datos de la misión comandada por Francia.

En su respuesta, el Gobierno no hace referencia alguna a los eventuales contactos con Francia o a si pedirá una inspección, aunque sí relata que cada tres meses se hace una comprobación radiológica en la costa de Galicia y de Cantabria y que a nivel nacional, esta vigilancia, es la «adecuada para sus objetivos», como así lo avaló la Comisión Europea.

«Las medidas y los análisis realizados hasta la actualidad aportan como resultado que no se detectan niveles significativos de radiactividad por encima del fondo radiactivo natural y que todos los valores son inferiores a los límites establecidos, tanto en la normativa española como comunitaria», explica el Gobierno en su respuesta por escrito al BNG.