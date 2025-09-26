Fallece el edil socialista de Lugo Pablo Permuy
Fue un referente nacional e internacional en el arbitraje de balomano
REDACCIÓN
El concejal socialista del Ayuntamiento de Lugo Pablo Permuy Villanueva falleció ayer, según informó el propio consistorio local. Permuy se incorporó a la corporación lucense en 2023 asumiendo algunas de las áreas de más peso del Ejecutivo local, como Economía, Personal, Contratación y Patrimonio, pero permanecía de baja debido a una enfermedad.
«Su paso por el Concello deja una huella imborrable, tanto por el trabajo desarrollado como por sus cualidades humanas», expresó el Gobierno local en un comunicado en el que expresa sus condolencias a su familia, amistades y compañeros en un momento «de enorme dolor para la ciudad».
Su trayectoria profesional estuvo ligada a la gestión económica en el Sergas, pero también al mundo del deporte, especialmente del balonmano, donde «han avalado siempre su seriedad, templanza y capacidad de diálogo». Comenzó en el deporte muy joven, como jugador y entrenador, pero pronto se volcó en el arbitraje. Llegó a ser árbitro internacional y presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) y de la Federación Gallega.
La RFEBM decidió ayer que «se guarde un respetuoso minuto de silencio» en su memoria «antes del inicio de los encuentros de todas las categorías que se disputen desde el día de hoy —por el jueves— hasta el próximo lunes».
