Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»

Un examen en Cangas sorprende a los opositores con preguntas con opciones absurdas sobre el Estatuto de Autonomía, la igualdad o la violencia de género

Un cuestionario tipo test para opositar a una plaza de conserje, ha generado polémica por no incluir preguntas sobre la función a desempeñar y por ofrecer en las respuestas llamativas opciones

Un cuestionario tipo test para opositar a una plaza de conserje, ha generado polémica por no incluir preguntas sobre la función a desempeñar y por ofrecer en las respuestas llamativas opciones / Unsplash

E. C. G.

Santiago

Es Galicia una "nacionalidade histórica" o una “aldea gala”? El presidente de la Xunta debe velar por la cocción del pulpo en O Carballiño o impulsar un plan quinquenal para mantener el eucalipto como símbolo de la comunidad? Existen funcionarios "interinos, temporais e mercenarios"? Estas han sido algunas de las preguntas y opciones de respuesta con las que se encontraron los aspirantes a una plaza de servicios múltiples -un puesto similar a conserje- en el Concello de Cangas do Morrazo.

Preguntas disparatadas sobre el Estatuto

Uno de los ejemplos más comentados del examen fue la cuestión sobre cómo define Galicia el Estatuto de Autonomía, con el siguiente listado de respuestas: “nacionalidade histórica”, “rexión de autonomía”, “terra de charráns” o “aldea gala”. Otra pregunta referida a la lengua propia incluyó opciones como el "arameo” y el "náhuatl no Grove”.

Funcionarios, código de conducta y Casa Real

La prueba también incluyó cuestiones sobre la ley de empleo público de Galicia. Entre de las respuestas ofrecidas acerca de los funcionarios estaban “mercenarios”, “los que trabajan” o “los que dan trabajo a los que trabajan”. En relación con el código de conducta, podía escogerse entre “malversar fondos públicos en aras del enriquecimiento lícito” o “procurar que los tiempos de respuesta de la administración sean lo menos cortos posible”.

La Casa Real tampoco quedó fuera: una de las opciones aseguraba que “los Borbones tienen derecho la condecoraciones autonómicas por el simple hecho de nacer”.

A la pregunta de cómo define a Galicia el Estatuto de Autonomía se ofrecían estas cuatro opciones: &quot;nacionalidad histórica, región de autonomía, tierra de charranes o aldea gala&quot;.

A la pregunta de cómo define a Galicia el Estatuto de Autonomía se ofrecían estas cuatro opciones: "nacionalidad histórica, región de autonomía, tierra de charranes o aldea gala". / cc

Competencias e igualdad

Entre las competencias atribuidas a la Xunta, se proponía "a física cuántica e ordeñar vacas rubias". Otro bloque, sobre igualdad y violencia de género, ofrecía respuestas como que “las mujeres no pueden trabajar tras anochecer” o que la violencia de género consiste en “jugar a la lotería o a la brisca” o en “prohibir ver a televisión despois da cea”.

El Ayuntamiento resta importancia

Fuentes municipales explicaron que este fue el segundo examen, después de que el primero se anulara, y precisaron que nadie consiguió acertar el 100% de las respuestas. En todo caso, desde el Ayuntamiento justifican que lo realmente importante era la parte práctica, ya que la plaza convocada requiere sobre todo destreza en el mantenimiento de las instalaciones municipales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los centros deberán abrir sus puertas con servicios mínimos durante la huelga de profesorado de este jueves en Galicia
  2. Unos 200 bomberos de la Xunta pueden pedir la jubilación anticipada
  3. La Xunta exige derechos económicos sobre el nuevo territorio submarino
  4. Muere Pablo Permuy, concejal socialista del Concello de Lugo
  5. El examen teórico de conducir se actualiza: «Ya no vale memorizar»
  6. Paloma Lago, sobre la denuncia a Villares: «No puedo daros ninguna información porque es un tema que está judicializado»
  7. Tensión en Monforte por la visita de Vox al centro de menores
  8. Galicia ya tramita 15 expedientes de menores que irán al centro atacado de Monforte

Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»

Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»

Manu López, patrón gallego en la Global Sumud Flotilla: «Nos preguntarán qué hicimos por Gaza, igual que se hizo con la Alemania nazi»

Manu López, patrón gallego en la Global Sumud Flotilla: «Nos preguntarán qué hicimos por Gaza, igual que se hizo con la Alemania nazi»

El examen teórico de conducir se actualiza: «Ya no vale memorizar»

El examen teórico de conducir se actualiza: «Ya no vale memorizar»

Santiago castiga los pisos vacíos a los dueños de 4 o más viviendas con un alza del IBI de más del 50%

Santiago castiga los pisos vacíos a los dueños de 4 o más viviendas con un alza del IBI de más del 50%

Las altas temperaturas ya provocan más muertes que el frío: «Los pacientes con golpe de calor son solo la punta del iceberg»

Las altas temperaturas ya provocan más muertes que el frío: «Los pacientes con golpe de calor son solo la punta del iceberg»

Los pacientes de cirugía en Atención Primaria se disparan un 65% este año

Los pacientes de cirugía en Atención Primaria se disparan un 65% este año

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

La Policía libera a una menor secuestrada en Ferrol y detiene al padre en Alemania

Tracking Pixel Contents