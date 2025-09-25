La Xunta garantiza la apertura de los centros pese a la huelga
Al paro en educación convocado hoy por CIG y STEG se suma una manifestación en Santiago
REDACCIÓN
La Xunta fija servicios mínimos para la huelga de profesorado convocada para hoy por la CIG y secundada por el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG), garantizando la apertura y cierre de los centros escolares, con la presencia de la dirección o un miembro del equipo directivo.
La Consellería de Educación recuerda que, además de la labor docente, los centros deben asegurar la custodia y seguridad de los menores, por lo que cada centro publicará el personal encargado de los servicios mínimos.
Más de 30.000 docentes están llamados a secundar el paro. Está convocada una manifestación (12.00 horas) en Santiago para denunciar «recortes, falta de recursos humanos y sustituciones de plazas estructurales por contratos temporales que afectan a la calidad del sistema público», según sindicatos convocantes.
- Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega
- La Xunta exige derechos económicos sobre el nuevo territorio submarino
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en Santiago
- Sanidade quiere vacunar a 19.000 niños contra la gripe en los colegios: estos son los centros escogidos en el proyecto piloto
- La Xunta confirma que el centro de menores de Monforte será una realidad pese al «chantaje de violentos»
- Los jueces gallegos, al límite: cada uno acumula 850 casos sin resolver
- Galicia comienza la campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial
- El sector renovable y el maderero podrán vender créditos de carbono