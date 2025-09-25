La Xunta garantiza la apertura de los centros pese a la huelga

La Xunta fija servicios mínimos para la huelga de profesorado convocada para hoy por la CIG y secundada por el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG), garantizando la apertura y cierre de los centros escolares, con la presencia de la dirección o un miembro del equipo directivo.

La Consellería de Educación recuerda que, además de la labor docente, los centros deben asegurar la custodia y seguridad de los menores, por lo que cada centro publicará el personal encargado de los servicios mínimos.

Más de 30.000 docentes están llamados a secundar el paro. Está convocada una manifestación (12.00 horas) en Santiago para denunciar «recortes, falta de recursos humanos y sustituciones de plazas estructurales por contratos temporales que afectan a la calidad del sistema público», según sindicatos convocantes.