El Sergas realizó un 5% más de operaciones programadas este verano
El conselleiro reivindica la planificación sanitaria de junio, julio y agosto
REDACCIÓN
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reivindicó ayer la atención sanitaria de Galicia durante el verano, con más cirugías, consultas, pruebas, urgencias hospitalarias atendidas e ingresos que los realizados en 2024. Lo hizo respondiendo a una interpelación planteada por la diputada del BNG, Montserrat Prado, sobre la planificación de la cobertura sanitaria durante los meses de junio, julio y agosto.
Caamaño hizo hincapié en el contexto de déficit de profesionales en toda España y las «circunstancias excepcionales» como consecuencia de los incendios forestales, lo que ha obligado a la sanidad pública gallega a hacer «esfuerzos adicionales» para prestar la necesaria asistencia a través del 061.
Aseguró que se alcanzaron cerca de 1.000 ingresos hospitalarios programados más que el verano anterior, lo que supone un incremento del 8%, y que las intervenciones quirúrgicas crecieron un 4,9%, llegando a las 36.775 operaciones.
En relación a las pruebas diagnósticas, el conselleiro destacó el incremento significativo registrado, realizándose 38.000 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 4,7%.
Asimismo, sobre las consultas hospitalarias, apuntó que se realizaron 44.000 más, lo que representa un incremento del 4,2%. En cuanto a consultas por vías rápidas, se consiguió atender a más de 7.000 pacientes, un 10,9% más que en el mismo periodo del verano pasado.
Por lo que se refiere a las urgencias hospitalarias, se atendieron en verano 302.000, 3.800 más que en el verano de 2024, con un incremento del 1,3%.
En Atención Primaria, apuntó que se realizaron 30.000 consultas más en los centros de salud, alcanzando un total de 6,8 millones, con un incremento del 0,4%. También se incrementó el número de asistencias en los PACs, que creció un 2,6%.
