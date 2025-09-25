El Sergas realizó un 5% más de operaciones programadas este verano

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reivindicó ayer la atención sanitaria de Galicia durante el verano, con más cirugías, consultas, pruebas, urgencias hospitalarias atendidas e ingresos que los realizados en 2024. Lo hizo respondiendo a una interpelación planteada por la diputada del BNG, Montserrat Prado, sobre la planificación de la cobertura sanitaria durante los meses de junio, julio y agosto.

Caamaño hizo hincapié en el contexto de déficit de profesionales en toda España y las «circunstancias excepcionales» como consecuencia de los incendios forestales, lo que ha obligado a la sanidad pública gallega a hacer «esfuerzos adicionales» para prestar la necesaria asistencia a través del 061.

Aseguró que se alcanzaron cerca de 1.000 ingresos hospitalarios programados más que el verano anterior, lo que supone un incremento del 8%, y que las intervenciones quirúrgicas crecieron un 4,9%, llegando a las 36.775 operaciones.

En relación a las pruebas diagnósticas, el conselleiro destacó el incremento significativo registrado, realizándose 38.000 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 4,7%.

Asimismo, sobre las consultas hospitalarias, apuntó que se realizaron 44.000 más, lo que representa un incremento del 4,2%. En cuanto a consultas por vías rápidas, se consiguió atender a más de 7.000 pacientes, un 10,9% más que en el mismo periodo del verano pasado.

Por lo que se refiere a las urgencias hospitalarias, se atendieron en verano 302.000, 3.800 más que en el verano de 2024, con un incremento del 1,3%.

En Atención Primaria, apuntó que se realizaron 30.000 consultas más en los centros de salud, alcanzando un total de 6,8 millones, con un incremento del 0,4%. También se incrementó el número de asistencias en los PACs, que creció un 2,6%.