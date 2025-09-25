Planas anuncia ayudas de hasta 10.000 euros para los ganaderos afectados por el fuego
Una será complementaria al seguro agrario y la otra se calcula como el 20% de lo declarado en el IRPF | Serán abonadas directamente, antes de 2026
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, avanzó ayer en el Congreso que hoy saldrán a consulta pública dos nuevas líneas de apoyo para agricultores y ganaderos afectados por los incendios del verano.
La primera será un pago complementario para quienes tengan seguro agrario en las zonas dañadas, que elevará la cobertura hasta el 70% máximo permitido por la UE, con independencia de que hayan sufrido daños directos o indirectos.
La segunda consistirá en ayudas de carácter «minimis», con importes que irán de un mínimo de 1.500 euros a un máximo de 10.000, calculados como el 20% de lo declarado en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Para los titulares con seguro y daños directos, la ayuda mínima se elevará a 6.000 euros.
Planas señaló que se abonarán de oficio tras el cruce de datos con Enesa y la Agencia Tributaria, y estarán disponibles antes de fin de año. El ministro aseguró luego se procederá a la aprobación en el Consejo de Ministros en octubre y con el fin de que puedan ser abonadas antes de fin de año. El fuego del verano dañó 330.416 hectáreas en España, de las que unas 30.000 son de cultivo.
- Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega
- La Xunta exige derechos económicos sobre el nuevo territorio submarino
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en Santiago
- Sanidade quiere vacunar a 19.000 niños contra la gripe en los colegios: estos son los centros escogidos en el proyecto piloto
- La Xunta confirma que el centro de menores de Monforte será una realidad pese al «chantaje de violentos»
- Los jueces gallegos, al límite: cada uno acumula 850 casos sin resolver
- Galicia comienza la campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial
- El sector renovable y el maderero podrán vender créditos de carbono