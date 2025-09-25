Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Planas anuncia ayudas de hasta 10.000 euros para los ganaderos afectados por el fuego

Una será complementaria al seguro agrario y la otra se calcula como el 20% de lo declarado en el IRPF | Serán abonadas directamente, antes de 2026

R. V.

Vigo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, avanzó ayer en el Congreso que hoy saldrán a consulta pública dos nuevas líneas de apoyo para agricultores y ganaderos afectados por los incendios del verano.

La primera será un pago complementario para quienes tengan seguro agrario en las zonas dañadas, que elevará la cobertura hasta el 70% máximo permitido por la UE, con independencia de que hayan sufrido daños directos o indirectos.

La segunda consistirá en ayudas de carácter «minimis», con importes que irán de un mínimo de 1.500 euros a un máximo de 10.000, calculados como el 20% de lo declarado en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Para los titulares con seguro y daños directos, la ayuda mínima se elevará a 6.000 euros.

Planas señaló que se abonarán de oficio tras el cruce de datos con Enesa y la Agencia Tributaria, y estarán disponibles antes de fin de año. El ministro aseguró luego se procederá a la aprobación en el Consejo de Ministros en octubre y con el fin de que puedan ser abonadas antes de fin de año. El fuego del verano dañó 330.416 hectáreas en España, de las que unas 30.000 son de cultivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents