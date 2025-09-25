CASO VILLARES
Paloma Lago, sobre la denuncia a Villares: «No puedo daros ninguna información porque es un tema que está judicializado»
La modelo y presentadora gallega reaparecía este jueves ante los medios de comunicación en los Premios de Sostenibilidad y Moda 'Greenwalk', en Barcelona
E. P.
Paloma Lago ha reaparecido este jueves ante los medios de comunicación en los Premios de Sostenibilidad y Moda 'Greenwalk', en Barcelona, después de la repercusión mediática que tuvo hace unos meses por la demanda por presunta agresión sexual que interpuso contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia,Alfonso Villares.
Allí, la modelo ha confesado estar «muy feliz y encantada» de estar en la ciudad condal «presentando estos premios de moda», pero ha dejado claro que «no puedo daros ninguna información sobre este tema porque es un tema que está judicializado».
Impasible ante las preguntas de los reporteros, Paloma ha aguantado la presión mediática y simplemente ha comentado que ha pasado el verano «muy bien, genial», pero no ha querido comentar nada más al respecto.
La exmujer de Javier García Obregón lleva alejada de los medios de comunicación desde antes de verano, en su casa de Cabo Prior, en Ferrol, y allí ha recibido el apoyo incondicional de su familia. Ahora, sigue a la espera de que el proceso judicial siga su curso.
- Los centros deberán abrir sus puertas con servicios mínimos durante la huelga de profesorado de este jueves en Galicia
- Unos 200 bomberos de la Xunta pueden pedir la jubilación anticipada
- La Xunta exige derechos económicos sobre el nuevo territorio submarino
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en Santiago
- Sanidade quiere vacunar a 19.000 niños contra la gripe en los colegios: estos son los centros escogidos en el proyecto piloto
- La Xunta confirma que el centro de menores de Monforte será una realidad pese al «chantaje de violentos»
- Los jueces gallegos, al límite: cada uno acumula 850 casos sin resolver
- Tensión en Monforte por la visita de Vox al centro de menores