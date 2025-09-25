Muere Pablo Permuy, concejal socialista del Concello de Lugo

El Concello de Lugo vuelve a estar de luto. Tras la prematura muerte de la alcaldesa, Paula Alvarellos, en marzo de este año, durante la pasada madrugada ha fallecido Pablo Permuy, concejal socialista del equipo de gobierno.

El Concello ha expresado su «profundo pesar» por el deceso del edil, ocurrido durante la últimas horas en el hospital Lucus Augusti. Permuy, que entró en la corporación municial en 2023, padecía una enfermedad desde hacía algo más de un año. También ha señalado que acompaña a su familia, amistades y compañeros en un momento «de enorme dolor para la ciudad».

Permuy se incorporó a la corporación lucense en 2023 asumiendo algunas de las áreas de más peso del Ejecutivo local, como Economía, Personal, Contratación y Patrimonio, pero permanecía de baja debido a una enfermedad.

Su trayectoria profesional, ligada a la gestión económica en el Sergas, y a su experiencia en el mundo del deporte, especialmente en el balonmano, «han avalado siempre su seriedad, templanza y capacidad de diálogo».

En su labor pública, ha destacado el Ayuntamiento, destacó por su proximidad y su «firme voluntad de construir consensos», unos valores, ha añadido, que le permitieron ganarse el respeto y aprecio tanto en el ámbito político como en el personal.

«Su paso por el Ayuntamiento deja una huella imborrable, tanto por el trabajo desarrollado como por sus cualidades humanas», ha expresado el Gobierno local en un comunicado.

Luto oficial

El fallecimiento de Pablo Permuy se suma al de la alcaldesa Paula Alvarellos, que perdió la vida en el mes de marzo tras sufrir un infarto durante un acto público.

Como muestra de pesar por el fallecimiento de Pablo Permuy, el Ayuntamiento de Lugo ha declarado tres días de luto oficial en el término municipal desde las 10.00 horas de este jueves hasta las 10.00 horas del domingo. Durante este periodo la bandera de la Casa Consistorial ondeará a media asta en todas las dependencias municipales.

Asimismo, el pleno ordinario previsto para esta jornada ha quedado suspendido, así como todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento hasta la finalización de luto oficial.