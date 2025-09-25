Los hogares gallegos invierten 1.685 euros por alumno, 371 menos que la media estatal

El gasto de los hogares gallegos en educación durante el curso 2023/2024 ascendió a 1.064,3 millones de euros, lo que sitúa a Galicia en el octavo puesto por comunidades en gasto total educativo. La cifra representa un desembolso medio de 1.685 euros por estudiante —de cualquier nivel educativo, desde Educación Infantil a Superior—, y supone 371 menos que la media estatal, que llega a 2.056 euros.

Siguiendo los datos de la encuesta que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), las familias en Galicia destinan hasta 826,3 millones de euros a servicios educativos —1.308 euros por alumno — y 238,1 millones a bienes con finalidad educativa. El gasto medio por hogar en este tipo de bienes —que incluye material escolar, libros, uniformes o dispositivos electrónicos— se situó en ese curso en 377 euros.

Pero el esfuerzo económico de las familias gallegas se reparte, además, en conceptos como las clases particulares y los refuerzos formativos. Ese presupuesto destinado a enseñanzas no regladas, entre ellas academias, profesores particulares, cursos on-line o formación en idiomas, música, informática, contabilidad, preparación de oposiciones y pruebas de acceso, ascendió a 271 euros anuales por alumno en Galicia. Así, el concepto representa ya el 20% del gasto en servicios educativos en la comunidad, lo que sitúa a Galicia en la mitad de la tabla autonómica en este ámbito, cuya media estatal llega a 300.