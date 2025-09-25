Las excursiones en Galicia de viajeros españoles caen casi un 40% en 6 años

Las excursiones de un solo día en Galicia han caído con fuerza pese al auge general del turismo. Según la Encuesta de Turismo de Residentes del INE, en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 4,9 millones de viajes de residentes españoles, un 39 % menos que en el mismo periodo de 2019, cuando fueron 8,1 millones. El descenso es general en España, pero Galicia figura entre las comunidades más afectadas, solo por detrás de Extremadura, donde la caída alcanzó el 57 %.

Este retroceso contrasta con las previsiones optimistas del sector y de Turismo de Galicia, que esperan superar este año todos los registros de viajeros y pernoctaciones. La situación ha llevado a varias ciudades a impulsar la implantación de la tasa turística. Vigo, A Coruña y Santiago ya la han aprobado o prevén hacerlo en breve, con el objetivo de que la mayor afluencia de visitantes contribuya a mejorar infraestructuras y servicios. Otros concellos turísticos como O Grove, A Illa de Arousa, Carnota o Muros ven con buenos ojos la medida, pero sin iniciar aún trámites.

En Santiago, la decisión del gobierno local de Goretti Sanmartín ha generado críticas de la Unión Hotelera, que cuestiona que se grave a quienes pernoctan y realizan un mayor gasto, mientras los excursionistas quedan al margen.

Los touroperadores, sin embargo, niegan que la caída de las cifras se deba a un menor número de excursiones organizadas. Desde una agencia especializada en Pontevedra, aseguran que continúan organizando las mismas salidas para asociaciones y colectivos a destinos como la Ribeira Sacra o Santo André de Teixido, sin notar un descenso de participantes.

Conviene recordar que los datos del INE se refieren exclusivamente a residentes en España. Quedan fuera del cómputo tanto los portugueses que cruzan la frontera para pasar el día en Galicia como los cruceristas que desembarcan y realizan visitas contratadas. Así, mientras el turismo con pernoctación bate récords y empuja a las administraciones a buscar fórmulas de financiación, el excursionismo de un día pierde peso.