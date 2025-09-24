La Xunta extiende la prealerta por escasez moderada de agua a A Coruña
Se mantiene en los ríos Lérez y Grande | Se aplican medidas al subsistema de Baiona, desde el que se abastece la población, y la vigilancia de Zamáns
La Xunta ha decidido extender la declaración de prealerta por escasez moderada de agua al sistema del río Anllóns, en la costa de A Coruña hasta Arteixo, que se suma así a los ríos Lérez, en Pontevedra, y Grande, en Camariñas, en prealerta desde el 7 de agosto. La Oficina Técnica da Seca, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, con la participación de directivos del organismo hidráulico, Protección Civil, MeteoGalicia y las consellerías de Sanidade y Medio Rural, lo acordó ayer.
La prealerta se adopta tras constatar que, desde mediados de agosto, los indicadores de escasez en el río Anllóns se sitúan por debajo del límite de 0,30 y muestran un leve empeoramiento. La evolución de los ríos Lérez y Grande también aconseja mantener la prealerta. Además, se mantendrán medidas equivalentes en el subsistema de Baiona y un seguimiento reforzado en Zamáns, Vigo.
La situación se debe a la escasez de lluvias en el último mes y medio y a la previsión meteorológica desfavorable. Actualmente, los embalses de Galicia-Costa registran casi un 66% de ocupación, rozan un 7% menos que el año pasado y un 5% por debajo de la media de la última década.
La prealerta afecta a 28 municipios, donde se recomienda un uso responsable del agua, evitando actividades de alto consumo y aplicando buenas prácticas domésticas. La Xunta enfatiza la colaboración municipal y la sensibilización ciudadana para prevenir episodios de escasez futuros.
- Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega
- La Fiscalía advierte del uso de pesqueros para introducir «ingentes cantidades de cocaína»
- La Xunta exige derechos económicos sobre el nuevo territorio submarino
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en Santiago
- Lanzan un cóctel molotov contra el edificio de Monforte que albergará el centro de la Xunta para acoger menores migrantes
- Sanidade quiere vacunar a 19.000 niños contra la gripe en los colegios: estos son los centros escogidos en el proyecto piloto
- La Xunta confirma que el centro de menores de Monforte será una realidad pese al «chantaje de violentos»
- Los jueces gallegos, al límite: cada uno acumula 850 casos sin resolver