El Parlamento pide al Sergas agilizar las reclamaciones patrimoniales
Vigo
El Parlamento de Galicia aprobó instar a la Xunta a mejorar y agilizar los procesos de reclamaciones de responsabilidad patrimonial en el Sergas. La propuesta, respaldada por PPdeG y PSdeG, plantea reforzar el análisis de incidentes para reducirlos, aplicar criterios homogéneos que mejoren la instrucción y regular el funcionamiento de la comisión de seguimiento. Fue aprobada con 49 votos a favor y 23 abstenciones en la Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas, dentro del dictamen sobre los informes de fiscalización del sector público, de la Memoria de actividades de 2023.
- Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega
- La Fiscalía advierte del uso de pesqueros para introducir «ingentes cantidades de cocaína»
- La Xunta exige derechos económicos sobre el nuevo territorio submarino
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en Santiago
- Lanzan un cóctel molotov contra el edificio de Monforte que albergará el centro de la Xunta para acoger menores migrantes
- Sanidade quiere vacunar a 19.000 niños contra la gripe en los colegios: estos son los centros escogidos en el proyecto piloto
- La Xunta confirma que el centro de menores de Monforte será una realidad pese al «chantaje de violentos»
- Los jueces gallegos, al límite: cada uno acumula 850 casos sin resolver